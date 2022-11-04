. Авторы впечатляющего средневекового экшена Blight: Survival прокомментировали релиз на Xbox
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Авторы впечатляющего средневекового экшена Blight: Survival прокомментировали релиз на Xbox

Авторы впечатляющего средневекового экшена Blight: Survival прокомментировали релиз на Xbox


На днях в сети появился первый геймплей игры Blight: Survival. Это уникальный проект, который разрабатывается командой из двух человек, при этом выглядит очень впечатляюще — не только графически, но и с точки зрения геймплея.

На данный момент релиз игры Blight: Survival заявлен только на PC. Но в Twitter разработчики прокомментировали возможный выход проекта на Xbox. Они ответили на вопрос игроков, которые спрашивали о возможном релизе на Xbox и Playstation:

Да. Мы не можем этого [выход на консолях] обещать, так как понимаем, что нам необходимо установить партнерские отношения с Xbox и Playstation, но надеемся, что сможем это осуществить.

Сейчас у Blight: Survival нет даты релиза даже на PC. Первый геймплей проекта можно посмотреть в видео ниже. События игры разворачиваются в XIV веке, где из останков воинов после масштабных сражений начали появляться монстры. Игра будет поддерживать одиночное прохождение и мультиплеер — кооператив до 4 человек.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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