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Байден пообещал «освободить» Иран

Байден пообещал «освободить» ИранПрезидент США Байден пообещал «освободить» Иран

Президент США Джо Байден пообещал «освободить» Иран. Заявление, как передает Bloomberg, прозвучало в ходе предвыборного митинга действующего главы государства.

«Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран, — внезапно сказал Байден, говоря о качестве медицинского обслуживания ветеранов различных военных конфликтов. — Они сами себя освободят уже очень скоро».

Американский лидер не стал уточнять, что он имеет ввиду, и продолжил рассуждения на тему лечения респираторных заболеваний и рака у военнослужащих, которые служили в Ираке и Афганистане.

Тем временем в США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем. На просчет главы Соединенных Штатов указал обозреватель Фелим Кайн (Phelim Kine) в колонке для американского издания Politico, отметивший, что проигнорированный Вашингтоном китайский посол Цинь Ган вошел в состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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