. Бессараб рассказала, как изменится социальная поддержка граждан в 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Бессараб рассказала, как изменится социальная поддержка граждан в 2023 году

Бессараб рассказала, как изменится социальная поддержка граждан в 2023 году

Бессараб рассказала, как изменится социальная поддержка граждан в 2023 году

С 1 января следующего года минимальной размер оплаты труда может составить 16 242 рубля в месяц. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении, рассказала «Парламентской газете» член Комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Кроме того, в документе предлагается изменить порядок расчета МРОТ и на 2024 год.

По словам политика, размер минимальной оплаты труда будет расти в соответствии с темпами увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения России. Также она отметила, что, в связи с повышением МРОТ, в 2023 году будет увеличен и размер государственных выплат и пособий.

«Финансовые средства на это заложены в бюджете на 2023-2025 годы. Рост социальной поддержки не остановится и далее и к 2024 году увеличится в полтора раза, а 2025-му — в два по сравнению с нынешним периодом», пояснила Бессараб.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Объявлена точная дата релиза Blood Bowl III на приставах Xbox
Объявлена точная дата релиза Blood Bowl III на приставах Xbox
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ожидает насыщенный день
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября 2022 года: какие знаки зодиака
Forza Horizon 5 улучшат графически и технически — добавив трассировку лучей и другие опции
Forza Horizon 5 улучшат графически и технически — добавив трассировку
Секреты счастливой любви для рожденных в год Петуха
Секреты счастливой любви для рожденных в год Петуха
Трамп заявил о высокой вероятности своего участия в выборах 2024 года
Трамп заявил о высокой вероятности своего участия в выборах 2024 года
ЕР помогает маломобильным жителям Херсонской области
ЕР помогает маломобильным жителям Херсонской области
Авторы впечатляющего средневекового экшена Blight: Survival прокомментировали релиз на Xbox
Авторы впечатляющего средневекового экшена Blight: Survival
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской
В Британии раскрыли вынуждающее Запад договариваться с Россией условие
В Британии раскрыли вынуждающее Запад договариваться с Россией условие
Чешется ладонь или приснилась золотая рыбка: верные приметы о скором богатстве
Чешется ладонь или приснилась золотая рыбка: верные приметы о скором
Антонов обвинил США в неприемлемом отношении к российским дипломатам
Антонов обвинил США в неприемлемом отношении к российским дипломатам
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в пин-ап фотосессии (10 фото)
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Как привлечь внимание пассажиров в самолете
Как привлечь внимание пассажиров в самолете

Еще по теме

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году может составить 12130 рублей
Минимальный размер оплаты труда могут повысить в 2018 году
Повышение МРОТ коснётся около 3,2 млн россиян, сообщила Баталина
В Госдуму внесен законопроект об увеличении МРОТ до 7,5 тысячи рублей