. Бессараб рассказала, как изменится социальная поддержка граждан в 2023 году

С 1 января следующего года минимальной размер оплаты труда может составить 16 242 рубля в месяц. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении, рассказала «Парламентской газете» член Комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Кроме того, в документе предлагается изменить порядок расчета МРОТ и на 2024 год.

По словам политика, размер минимальной оплаты труда будет расти в соответствии с темпами увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения России. Также она отметила, что, в связи с повышением МРОТ, в 2023 году будет увеличен и размер государственных выплат и пособий.

«Финансовые средства на это заложены в бюджете на 2023-2025 годы. Рост социальной поддержки не остановится и далее и к 2024 году увеличится в полтора раза, а 2025-му — в два по сравнению с нынешним периодом», пояснила Бессараб.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее