. Большой церковный праздник день Казанской иконы Божьей Матери приходится на 4 ноября 2022 года
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Большой церковный праздник день Казанской иконы Божьей Матери приходится на 4 ноября 2022 года

Большой церковный праздник день Казанской иконы Божьей Матери приходится на 4 ноября 2022 года

Большой церковный праздник православные верующие ежегодно отмечают 4 ноября. Это день Казанской иконы Божьей Матери. Святой образ также почитают и летом – 21 июля. Дата очень важна для верующих, так как Казанскую икону Божьей Матери считают одной из самых сильных.

Казанская Осенняя 4 ноября 2022 года

4 ноября 2022 года православные христиане отметят большой праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Именно ее называют одной из наиболее почитаемых среди верующих. Осенняя Казанская приурочена к событиям, произошедшим в 1612 году. В тот период Москву освободили от польского войска.


Казанская икона Божьей Матери на тот момент стала олицетворением ополчения народа, который выступил против захватчиков. Когда поляки были разбиты, князь Дмитрий Пожарский огласил приказ о возведении в центре Белокаменной Казанского собора.

Именно в этот храм торжественно перенесли святой образ. Впоследствии царь Алексей Михайлович издал указ, утверждающий чудотворный лик в качестве общегосударственного праздника.


Казанская икона Богоматери является покровительницей семейных ценностей, защитницей как женщин, так и детей. Святой лик преподносят в качестве подарка супругам, которые только вступили в брак. Хорошим поводом для такого подношения считается обряд венчания либо крещения. По народным верованиям, семья, созданная в этот праздничный день, будет очень счастливой и гармоничной.

Традиции празднования Казанской Осенней 4 ноября


Люди верят, что икона Казанской Богоматери, которую приобрели 4 ноября, наделена чудесной силой. Она способна защитить дом от огня, болезней, а также недобрых людей. Традиционно в этот день верующие отправляются в храм, чтобы вознести молитву Божьей Матери. У Богородицы просят здоровья и благополучия для родных и близких людей.

По народным приметам, на Казанскую Осеннюю зачастую дождливая погода. Если с утра стоит туман, то еще какое-то время будет достаточно тепло. При этом солнечный погожий день, напротив, был предвестником прихода холодов.


Издревле люди придерживались определенных запретов в День Казанской иконы Божьей Матери. Категорически запрещено в этот важный церковный праздник предаваться унынию, разряжению, зависти.

Следует постараться воздержаться от каких-либо конфликтных ситуаций, ссор, употребления нецензурных выражений. Кроме того, лучше воздержаться от домашних дел, связанных со стиркой, уборкой, шитьем либо ремонтом. Праздничный день следует встретить с миром и светом в душе.


# Общество Праздники
По материалам: rsute

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