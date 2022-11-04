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Бородина высказалась об уходе Харламова из Comedy Club

Бородина высказалась об уходе Харламова из Comedy ClubТелеведущая Ксения Бородина высказалась об уходе Гарика Харламова из Comedy Club

Российская телеведущая Ксения Бородина высказалась об уходе популярного комика Гарика Харламова из Comedy Club. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Бородина опубликовала запись о том, что комик покинул развлекательный проект, где был ведущим с 2005 года. «Целая эпоха, жаль», — написала телеведущая.

Подписчики в комментариях согласились с мнением Бородиной, отметив, насколько гармонично Харламов участвовал в проекте.

Ранее стало известно, что Харламову подобрали замену в Comedy Club. В роли ведущего шоу его заменит стендап-комик Андрей Бебуришвили. В ближайшем выпуске шоу его представит резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля.

Харламов также прокомментировал свой уход из шоу, отметив, что ему нравилось быть ведущим вместе с Волей. Однако теперь он решил уступить дорогу молодому поколению.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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