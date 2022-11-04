. Чешется ладонь или приснилась золотая рыбка: верные приметы о скором богатстве
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Чешется ладонь или приснилась золотая рыбка: верные приметы о скором богатстве

Чешется ладонь или приснилась золотая рыбка: верные приметы о скором богатстве

Наверное, большинство людей в мире ждут того самого момента, когда они разбогатеют. Обращайте внимание на верные приметы о скором богатстве. Они укажут, когда финансовый успех будет очень близко.

Верные приметы о скором богатстве

Понять, что деньги и успех совсем скоро придут в вашу жизнь, очень просто. Достаточно следить за приметами и знаками, которые попадаются вам на глаза.

Приметы о Луне

Новолуние является очень сильным энергетическим моментом, поэтому обращайте на него особое внимание.

  • Если в этот период вы неожиданно получили денежную прибыль или вознаграждение за свой труд, значит, вас скоро настигнет финансовый успех. Однако стоит заметить, что денежный прирост в это время не должен быть спланированным, в противном случае примета не сработает.
  • Если в период роста небесного светила вы успели раздать долги, вас также ждет успех в финансовой сфере.
  • Если в период убывающей Луны вы открыли новый проект, ожидайте от него щедрую прибыль. Эта примета срабатывает почти всегда, главное, в работу вложить достаточно усилий и частичку души.

Приметы о числах

  • Если вас постоянно преследует восьмерка, успех в финансовой сфере очень близко. Число 8 в нумерологии отвечает за материальные блага, деньги и профессиональную сферу.

Обращайте внимание на номер телефона, который дают вам ваши партнеры. Если в нем присутствует как минимум три восьмерки, это очень хороший знак. То же самое касается и банковских счетов, номеров машин, домов и многого другого.

  • Также стоит обращать внимание на число 7. В нумерологии оно отвечает за удачу. Если у вас запланирована важная встреча на 7 число или по пути вы встретили много семерок, которые идут подряд, помните, что удача на вашей стороне и вам обязательно повезет.

Приметы о сновидениях

В народе говорят, что если приснилось, как вы считаете деньги или просто держите их в руках, – это к богатству или к получению крупной суммы. Также увидеть во сне вшей тоже символизирует приумножение денежных средств.

В восточной культуре приближение богатства означает сон, в котором есть золотая рыбка, жаба, слон или дракон. В системе фэншуй они символизируют успех в финансовой сфере.

Приметы о грядущем богатстве в славянской культуре

  • Приближение удачи и финансовый успех будет в том случае, если в дом залетела бабочка. Кроме того, эта примета говорит о том, что запланированный проект будет удачным и принесет щедрую прибыль.
  • Проливной дождь в день важной встречи говорит о том, что запланированные дела пройдут быстрее, чем ожидалось, и принесут достойную прибыль.
  • Обнаружить в курином яйце два желтка – очень хорошая примета, которая гарантирует финансовый успех. В скором времени человек получит значительно больше денег, чем рассчитывал.
  • С давних времен люди считали, что если зудит левая ладонь, это к богатству. В нынешнее время мнения расходятся. Говорят, что не имеет значение, какая именно ладонь зачесалась, а главное, в какой день и время. В любом случае, если одна из ладоней зудит перед получкой, это может означать приятный денежный бонус.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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