. Чешется ладонь или приснилась золотая рыбка: верные приметы о скором богатстве

Наверное, большинство людей в мире ждут того самого момента, когда они разбогатеют. Обращайте внимание на верные приметы о скором богатстве. Они укажут, когда финансовый успех будет очень близко.

Верные приметы о скором богатстве

Понять, что деньги и успех совсем скоро придут в вашу жизнь, очень просто. Достаточно следить за приметами и знаками, которые попадаются вам на глаза.

Приметы о Луне

Новолуние является очень сильным энергетическим моментом, поэтому обращайте на него особое внимание.

Если в этот период вы неожиданно получили денежную прибыль или вознаграждение за свой труд, значит, вас скоро настигнет финансовый успех. Однако стоит заметить, что денежный прирост в это время не должен быть спланированным, в противном случае примета не сработает.

Если в период роста небесного светила вы успели раздать долги, вас также ждет успех в финансовой сфере.

Если в период убывающей Луны вы открыли новый проект, ожидайте от него щедрую прибыль. Эта примета срабатывает почти всегда, главное, в работу вложить достаточно усилий и частичку души.

Приметы о числах

Если вас постоянно преследует восьмерка, успех в финансовой сфере очень близко. Число 8 в нумерологии отвечает за материальные блага, деньги и профессиональную сферу.

Обращайте внимание на номер телефона, который дают вам ваши партнеры. Если в нем присутствует как минимум три восьмерки, это очень хороший знак. То же самое касается и банковских счетов, номеров машин, домов и многого другого.

Также стоит обращать внимание на число 7. В нумерологии оно отвечает за удачу. Если у вас запланирована важная встреча на 7 число или по пути вы встретили много семерок, которые идут подряд, помните, что удача на вашей стороне и вам обязательно повезет.

Приметы о сновидениях

В народе говорят, что если приснилось, как вы считаете деньги или просто держите их в руках, – это к богатству или к получению крупной суммы. Также увидеть во сне вшей тоже символизирует приумножение денежных средств.

В восточной культуре приближение богатства означает сон, в котором есть золотая рыбка, жаба, слон или дракон. В системе фэншуй они символизируют успех в финансовой сфере.

Приметы о грядущем богатстве в славянской культуре