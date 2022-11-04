. День 4 ноября в истории

День народного единства.

День воинской славы РФ, уста­новленный Федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России». В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем.

День народного единства был установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством сельского старосты Кузьмы Мини­на и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

29 лет назад (1993) в Москве на Красной площади открыт восстановленный Казанский собор.

Храм был построен в 1620-х годах на средства князя Дмитрия Пожарского в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Он получил название в честь главной войсковой святыни народного ополчения — Казанской иконы Божией Матери. Спустя несколько лет деревянный собор был уничтожен во время сильного пожара. На его месте, на средства царя Михаила Федоровича, был сооружен новый, уже каменный, храм. Его из «царского кирпича» построили мастера Семён Глебов и Наум Петров (по другой версии — Абросим Максимов).

В 1930-х годах собор был снесен, поскольку мешал проведению массовых мероприятий на Красной площади.

Казанский собор был восстановлен в 1990-1993 годы на средства мэрии Москвы и пожертвования граждан.

102 года назад (1920) была образована Республика Марий Эл.

4 ноября 1920 года Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных комиссаров РСФСР была создана Марийская автономная область. В 1936 году она преобразована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В октябре 1990 года республиканский Верховный совет принял Декларацию о государственном суверенитете, и республика была переименована в Марийскую Советскую Социалистическую Республику. С 8 июля 1992 года — носит современное название.

Республика Марий Эл расположена на востоке Восточно-Европейской равнины. Граничит с Республикой Татарстан, Чувашской Республикой, Кировской и Нижегородской областями. Входит в состав Приволжского федерального округа.

Площадь республики составляет 23,4 тысяч кв. километров (0,14% от территории РФ). Здесь проживают 677 тысяч человек.

Основными отраслями промышленности Марий Эл являются машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая, а также целлюлозно-бумажная промышленность. Приоритетными отраслями сельского хозяйства являются животноводство, птицеводство и растениеводство.

На территории республики расположены крупные запасы строительного камня, керамзитного, кирпично-черепичного сырья, карбонатных пород для известкования почв, камня облицовочного, торфа, сапропеля, минеральных вод и грязей.

102 года назад (1920) была образована Удмуртская Республика.

4 ноября 1920 года Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных комиссаров РСФСР об образовании автономной области удмуртского народа была создана Вотская автономная область. В январе 1932 года она была переименована в Удмуртскую, а в 1934 году преобразована в Удмуртскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. С 1992 года — Удмуртская Республика.

Регион расположен в западной части Среднего Урала. Граничит с республиками Башкортостан и Татарстан, Пермским краем, а также Кировской областью. Входит в состав Приволжского федерального округа. Площадь Удмуртии составляет 42,1 тысячи кв. километра (0,25% территории РФ). Здесь проживают 1,5 миллиона человек.

Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, которая занимает в структуре валового регионального продукта более 45%. Ключевую роль в ней играют предприятия оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях Удмуртии производят оборудование для атомных электростанций, космические телекоммуникационные системы, различные виды оружия и вооружений, средства связи, радиоэлектронику, медицинскую технику, нефтегазовое оборудование и др. Значительное место занимает также деревообрабатывающая промышленность.

Ведущая отрасль сельского хозяйства региона — животноводство. Выращивают зерновые и кормовые культуры.

369 лет назад (1653) был принят первый российский Торговый устав.

Царь Алексей Михайлович подписал указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров», который положил начало созданию таможенной системы в нашей стране.

Торговый устав отменил множество мелких торговых сборов, а вместо них была введена одна, так называемая, рублёвая пошлина: по 10 копеек с рубля за продажу соли, по 5 копеек с рубля со всех остальных товаров. Были упразднены многочисленные проезжие пошлины, но сохранены сборы на гостиных дворах и переправах через широкие реки.

Иностранных купцов обязали платить 6% с цены товара во внутренних таможнях и 2% проезжих пошлин в пограничных таможнях при вывозе русских товаров.

В Уставе были определены наказания за нарушение таможенных правил: «А для утаённых товаров таможенным головам и целовальникам посылать на дворы ко всяких чинов людем и к иноземцам безпенно, чтоб в избылых ни кто не был. А которые всякие чинов торговые люди учнут товары свои, жемчуг и каменье, золото и серебро, и всякие узорочные и висячие и невисячие товары таити и продажной цены у товаров убавливати: и у тех торговых людей те их товары имати на себя Государя безповоротно. А которые торговые люди объявятся с утаёнными товары и с убавочною ценою в другой ряд, или в третий; и тем людем, сверх тех их взятых товаров, чинить наказание, бить кнутом нещадно».

Торговый устав 1653 года действовал до середины 1750-х годов.

100 лет назад (1922) в Египте была обнаружена гробница фараона Тутанхамона.

Тутанхамон, правивший в Египте в 1347-1337 до н. э., — один из самых известных фараонов и настоящий символ древнеегипетской цивилизации.

Археолог Говард Картер вел раскопки в Долине царей несколько лет, но удача не была к нему благосклонна. Наконец, в начале ноября 1922 года, в пустынных скалах Дейр-эль-Бахри египетский мальчик-водовоз, нанятый Картером, заметил ступеньку, вырезанную в скале. 4 ноября был расчищен вход в гробницу. Печати на дверях были нетронуты, что вселяло надежду, что гробница не разграблена и есть вероятность совершить крупнейшее археологическое открытие.

Картер и лорд Карнарвон, который финансировал раскопки, стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в гробницу. В ней было найдено порядка 5 тысяч различных предметов: ювелирные украшения, печати с именем Тутанхамона, мотки ткани, вещество для мумификации, расписные вазы и позолоченные погребальные маски и др. Главной находкой стал инкрустированный бирюзой саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона Тутанхамона.

143 года назад (1879) был запатентован первый кассовый аппарат.

Его изобрёл владелец бара в городке Дейтон (США) Джеймс Ритти. Бар был очень популярным местом, однако не приносил никакой прибыли. Как только Ритти не боролся с воровством буфетчиков, но победить его так и не мог.

Однажды, прогуливаясь по пароходу во время путешествия в Европу, Ритти забрел в машинное отделение и увидел устройство, которое автоматически отсчитывало обороты двигательного вала. Это подтолкнула его к мысли об изобретении, которое бы боролось с воровством. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат.

Устройство братьев имело два ряда клавиш, каждая из которых отмечала определенную сумму, и циферблат с двумя стрелками (для долларов и центов). Аппарат получил название «неподкупного кассира Ритти». С воровством буфетчиков было покончено.

160 лет назад (1862) американский изобретатель Ричард Гатлинг получил патент на скорострельное многоствольное стрелковое орудие.

Оно стало одним из первых образцов пулемета. «Пулемёт Гатлинга» был снабжен расположенным сверху магазином с гравитационной подачей боеприпасов. Несколько нарезных стволов, соединенных по кругу, вращались вокруг своей оси. За один оборот, каждый из стволов делал по одному выстрелу, освобождался от гильзы и заряжался снова. Первые модели орудия были снабжены ручкой для вращения стволов, позднее стал использоваться электрический привод.

«Пулемёт Галинга» был впервые опробован во время Гражданской войны в США.