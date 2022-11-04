. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет идти с перерывами с 7 по 10 ноября
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Движение автомобилей по Крымскому мосту будет идти с перерывами с 7 по 10 ноября

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет идти с перерывами с 7 по 10 ноября

Движение машин по Крымскому мосту в период с 7 по 10 ноября будет периодически прерываться в связи с проведением технологических работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса России.

В ведомстве посоветовали использовать для проезда из Крыма в Ростовскую область и обратно маршрут, пролегающий через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета» накануне, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в ходе совещания у Президента РФ Владимира Путина о полном восстановлении движения по мосту с 20 декабря. При этом он уточнил, что с 5 по 10 ноября будет начат монтаж пролетных строений.

Ранее украинские спецслужбы организовали на сооружении теракт с подрывом грузовика, в результате которого погибли четыре человека и было повреждено дорожное полотно.

Причастность Киева к преступлению подтвердили в Следственном комитете РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявил, что украинские агенты участвовали в преступлении на стадии планирования и его организации.

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По материалам: pnp.ru

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