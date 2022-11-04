. ЕР помогает маломобильным жителям Херсонской области

Вадим Карасев

Волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" помогают в переезде из Новой Каховки Херсонской области пожилым и маломобильным жителям.

Из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ на этой неделе власти региона призвали людей переместиться в более безопасное место. С левобережья перемещению подлежат жители населенных пунктов Голопристаньского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихинского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

"Начали работать в Новокаховском муниципальном образовании. Взаимодействуем с колл-центром, в котором работают волонтеры "Единой России" и "Молодежки ОНФ". Они точечно по адресам обзванивают людей, узнают, нужна ли помощь в эвакуации, и передают нам всю информацию. Дальше мы заезжаем к маломобильным жителям и отвозим их в пункт временного размещения в Джанкое Республики Крым. Оттуда люди отправляются в другие регионы России, и уже там их "подхватывают" региональные отделения партии "Единая Россия" и общественные приемные. Пожилых и маломобильных жителей в Новой Каховке много, поэтому продолжим здесь работу и дальше", - рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Волонтеры "Единой России" уже помогли в переезде нескольким семьям из Новой Каховки. Среди них – пожилая супружеская пара, которая не могла самостоятельно выехать из региона.

"Нам позвонили и спросили, эвакуировалась ли наша семья. А как мы уедем, одной 91 год, второму - 92. Сказали, что не можем. В ответ нам предложили помощь. И вот сегодня мы выезжаем. Спасибо, что за нами приехали", - поделилась родственница пожилых людей.

Добровольцы гуманитарной миссии продолжают работать с людьми, которые выезжают в другие регионы России самостоятельно или при помощи администрации. При возникновении вопросов и за получением поддержки и консультации жители Херсонской области могут обращаться в общественные приемные партии "Единая Россия".