. Escape Academy из Game Pass получит DLC — оно выйдет уже на следующей неделе

Вадим Карасев





Создатели Escape Academy объявили о планах выпустить первое крупное дополнение для игры. DLC под названием Escape From Anti-Escape Island выйдет уже на следующей неделе — 10 ноября.

В Escape From Anti-Escape Island разработчики обещают игрокам «пять совершенно новых, созданных вручную уровней квестов». Само дополнение расскажет о событиях после года обучения в академии, и в нем игроки окажутся на острове. Как и в оригинальную Escape Academy, играть в дополнение можно будет одному или в кооперативе.

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Напомним, что сама игра Escape Academy доступна в подписке Game Pass со дня релиза. С анонсом DLC разработчики поделились и успехами проекта — в него сыграло уже более 1 миллиона человек.