. Филипп Киркоров опустился ниже плинтуса

Ольга Сан раскритиковала певца Филиппа Киркорова. Поп-короля раскритиковали многие знаменитости. На днях Филипп Киркоров выругался в адрес Наргиз Закировой. Певец назвал коллегу «уродиной». Возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан осудила поведение поп-короля. Она отметила, что артист не должен был позволять себе так выражаться со сцены, поскольку поклонники берут с него пример.«Он должен проявлять благородство и не опускаться до унижения женщины. Со стороны Наргиз я в этой ситуации не увидела ничего скандального. А вот Киркоров опустился ниже плинтуса», — высказалась Ольга. Сан отметила, что Киркорову стоило бы уладить конфликт цивилизованно и извиниться перед коллегой. «Филипп Бедросович — импульсивный мужчина, который не стесняется в выражениях. Любые вопросы можно регулировать путем переговоров, а не оскорблений», — подытожила артистка в беседе с PROZVEZD.