. Филипп Киркоров после скандала сбежал с детьми за границу
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Филипп Киркоров после скандала сбежал с детьми за границу

Филипп Киркоров после скандала сбежал с детьми за границу
Певец Филипп Киркоров покинул Россию. Бывший муж Аллы Пугачевой на этой неделе угодил в несколько скандалов. Его выступление в Ташкенте возмутило Наргиз Закирову, в ответ музыкант назвал оппонентку «уродиной». Затем певец поругался с Викторием Боней. Обсуждение всего этого набирает обороты, а сам Филипп не собирается отказываться от своих планов. Музыкант вместе с детьми уехал в Дубай. Народный артист России обнародовал первые яркие отпускные снимки. Киркоров с детьми запечатлены в пестрой одежде и с яркими напитками в руках. Вся компания счастливо улыбается.
«Ка-ни-ку-лы! Такие долгожданные. Такие манящие. И вуаля! Мы с детьми — и счастью нет предела! Все на высоте!» — отметил Филипп. Поклонники сразу же принялись желать музыканту отличного отдыха и перезагрузки от проблем. «Филипп! Яркие! Красивые! Счастливые! Отличного настроения. прекрасного отдыха!», «Классные! Круто, Филипп! Молодцы!», «Филипп! Классные! Радости! Солнышка! Отдыха! Отличных каникул Алле-Виктории и Мартину», «Филипп, дорогой! Красавцы! Отличных каникул, прекрасной погоды, чудесного настроения!» — пишут блогеры.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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