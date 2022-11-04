Forza Horizon 5 улучшат графически и технически — добавив трассировку лучей и другие опции
Сегодня, 07:25
Уже прошло около года с момента релиза Forza Horizon 5. Но студия Playground Games снабжает проект контентом, а также планирует выпустить техническое улучшение игры — только на PC.
Студия Playground Games объявила, что Forza Horizon 5 получит сразу несколько важных опций, которые графически должны сделать проект заметно лучше на мощных компьютерах (и не только):
Появятся два новых режима трассировки лучей: «Ультра» и «Экстрим». Они смогут включить давно ожидаемую игроками функцию полноценных отражениq c поддержкой трассировки лучей для автомобилей игроков в режиме свободной езды и во время гонок. Режим «Ультра» включит трассировку лучей в половинчатом разрешении, а режим «Экстрим» в полноценном.
DLSS и FSR 2.2. Две новые технологии дадут игрокам игрокам использовать функции масштабирования изображения для повышения производительности.
Сглаживание DLAA для повышения качества изображения.
О планах графических улучшений версий для Xbox Series X | S разработчики не сообщили.
По материалам: newxboxone