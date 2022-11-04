. Forza Horizon 5 улучшат графически и технически — добавив трассировку лучей и другие опции





Уже прошло около года с момента релиза Forza Horizon 5. Но студия Playground Games снабжает проект контентом, а также планирует выпустить техническое улучшение игры — только на PC.

Студия Playground Games объявила, что Forza Horizon 5 получит сразу несколько важных опций, которые графически должны сделать проект заметно лучше на мощных компьютерах (и не только):

Появятся два новых режима трассировки лучей: «Ультра» и «Экстрим». Они смогут включить давно ожидаемую игроками функцию полноценных отражениq c поддержкой трассировки лучей для автомобилей игроков в режиме свободной езды и во время гонок. Режим «Ультра» включит трассировку лучей в половинчатом разрешении, а режим «Экстрим» в полноценном.





DLSS и FSR 2.2. Две новые технологии дадут игрокам игрокам использовать функции масштабирования изображения для повышения производительности.Сглаживание DLAA для повышения качества изображения.

О планах графических улучшений версий для Xbox Series X | S разработчики не сообщили.