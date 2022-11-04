. Forza Horizon 5 улучшат графически и технически — добавив трассировку лучей и другие опции
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Forza Horizon 5 улучшат графически и технически — добавив трассировку лучей и другие опции

Forza Horizon 5 улучшат графически и технически — добавив трассировку лучей и другие опции


Уже прошло около года с момента релиза Forza Horizon 5. Но студия Playground Games снабжает проект контентом, а также планирует выпустить техническое улучшение игры — только на PC.

Студия Playground Games объявила, что Forza Horizon 5 получит сразу несколько важных опций, которые графически должны сделать проект заметно лучше на мощных компьютерах (и не только):



Появятся два новых режима трассировки лучей: «Ультра» и «Экстрим». Они смогут включить давно ожидаемую игроками функцию полноценных отражениq c поддержкой трассировки лучей для автомобилей игроков в режиме свободной езды и во время гонок. Режим «Ультра» включит трассировку лучей в половинчатом разрешении, а режим «Экстрим» в полноценном.




DLSS и FSR 2.2. Две новые технологии дадут игрокам игрокам использовать функции масштабирования изображения для повышения производительности.



Сглаживание DLAA для повышения качества изображения.

О планах графических улучшений версий для Xbox Series X | S разработчики не сообщили.

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По материалам: newxboxone

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