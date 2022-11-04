. Фотография руки Байдена напугала американцев

Вадим Карасев

Читателей издания The Hill напугала фотография руки президента США Байдена

Читателей издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена, сделанная 1 ноября во время выступления во Флориде. На снимке видна рука американского лидера: на тыльной стороне его ладони можно разглядеть небольшое повреждение, напоминающее след от капельницы. Американцев насторожил этот кадр, своими опасениями они поделились в Twitter издания.

Former Warlock Guardian убежден, что глава Соединенных Штатов проходил лечение. «Бро, посмотри на его руку. Этот чувак был на капельнице», — написал он.

В свою очередь, Scott Remembers заявил: «Эммм, что это за штука у него в руке? И это выглядит как заражение...»

«Какого черта?» — эмоционально отреагировал на фото tHONKful Honkitude. «Эээ, что это у него в руке?» — спросила KK Berd.

При этом Time Traveller спросил: «Какое лечение проходит Байден, требующее от него капельницы? О чем я говорю? Посмотрите на картинку. Какие следы на его руке? Почему СМИ никогда не задают очевидных вопросов?»

Ранее президент Соединенных Штатов признал право общественности беспокоиться относительно состояния его здоровья. Он отметил, что подобная тревога характерна в отношении людей его возрастной категории. Байден также посоветовал понаблюдать за его манерой поведения и сделать выводы исходя из этого.