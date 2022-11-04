G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на нефть из России
Сегодня, 03:34 Вадим Карасев
Reuters: G7 и Австралия договорились ввести фиксированный потолок цен на нефть из России
Страны G7 (9,9миллиона
Страны G7 (9,9миллиона баррелей нефти в сутки добывала Россия в октябре По данным Минфина, средняя цена на нефть российской марки Urals в первые 10 месяцев года составила
баррелей нефти в сутки добывала Россия в октябре
По данным Минфина, средняя цена на нефть российской марки Urals в первые 10 месяцев года составила79,57 доллара за баррель, в октябре — 70,62 доллара за баррель. При этом средняя цена за январь-октябрь оказалась выше, чем за тот же период 2021 года (67,51 доллара), но в октябре показатель год к году опустился в 1,15 раза (прежний уровень — 81,49 доллара).
По материалам: lenta.ru