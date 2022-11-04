. Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ожидает насыщенный день

Тамара Глоба в своем гороскопе на 4 ноября 2022 года прогнозирует многим знакам зодиака весьма насыщенный и плодотворный день. Однако чтобы воплотить в реальность все задуманные идеи и планы, представителям зодиакального круга придется изрядно постараться. В этот период важными будут не только скорость и решительность, но также и осторожность. С помощью советов Тамары Глобы можно провести этот день с наименьшими потерями и максимальной пользой для себя.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября для знаков Овен, Телец и Близнецы

Овнам следует быть в этот период как никогда решительными и собранными. В любой момент им потребуется вести за собой других людей, поэтому очень важно их не подвести. День благоприятен для занятий творчеством. В финансовой сфере лучше быть осторожными, не допускать больших трат, чтобы в будущем не было материальных трудностей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам рекомендуется снизить свою активность и не начинать никаких новых дел 4 ноября. Если кто-то предложит им поучаствовать в каком-то деле, то лучше отказаться, поскольку оно окажется несбыточным. Тамара Глоба также не советует Тельцам совершать какие-то кардинальные перемены в своей внешности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам предстоит весьма плодотворный день. Можно браться за выполнение любых занятий, даже самых трудновыполнимых. День отлично подходит для проведения переговоров, собеседований. Позволительно в это время также отправляться в путешествие со своей второй половинкой. Если таковой еще нет, то именно на курортах шанс подыскать партнера повышается в разы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября для знаков Рак, Лев, Дева

Ракам Тамара Глоба прогнозирует запутанный и сложный период. Эти люди сами себе создадут хлопоты, а затем будут стараться их преодолевать. Такое их поведение может вызвать недовольство у окружающих, в особенности людей противоположного пола. Не стоит поддаваться на какие-либо искушения и соблазны, они противопоказаны в это время.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит трудный период. Не рекомендуется начинать новые проекты, лучше сконцентрироваться на выполнении ранее намеченных планов. День хорош для переговоров, деловых встреч, заключения сделок. Хорошо также в это время отправиться за город на отдых. Можно устроить вместе с друзьями какие-то совместные развлекательные мероприятия.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам следует быть чуточку хладнокровнее и бесстрастнее 4 ноября. Не нужно принимать происходящие события близко к сердцу и реагировать на них слишком бурно. Лучше заняться любимым хобби, расслабиться и привести в норму свои чувства. Одиночество для этих людей противопоказано.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября для знаков Весы, Скорпион, Стрелец

Весам в этот период необходимо быть максимально собранными и осторожными. Важно контролировать каждое свое действие, сказанные слова и даже мысли. Нельзя допускать ни малейшей ошибки, чтобы в будущем не было больших неприятностей. Тамара Глоба также советует Весам скорректировать свой рацион, убрать из него вредные продукты и алкоголь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам звезды прогнозируют благоприятный день во многих сферах. Особенно повезет одиноким представителям знака в любви. Скорпионы смогут познакомиться с интересным человеком, с которым у него получится завязать романтические отношения с продолжением. У некоторых Скорпионов появится шанс получить что-то новое (к примеру, новую должность).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам следует вести себя сдержанно и терпеливо в этот день, особенно по отношению к любимому человеку. Каких-то особо важных событий в это время не произойдет, но все равно лучше быть начеку. День не склоняет к началу новых проектов, поскольку они не принесут желаемых результатов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября для знаков Козерог, Водолей, Рыбы

У Козерогов этот период обещает пройти вполне благополучно и спокойно. Никаких неприятных сюрпризов не предвидится. Козероги смогут воплотить в реальность многие из своих планов в этот период, особенно если им на выручку придут родные и близкие. От спиртного лучше отказаться 4 ноября, поскольку оно может весьма негативно отразиться на самочувствии и настроении Козерогов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям Тамара Глоба сулит напряженный период. Тем не менее этим людям удастся реализовать все свои идеи и планы в этот день. В отношениях с любимым человеком их ждут гармония и умиротворение. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека, с которым закрутят роман.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам звезды сулят благоприятный день в плане любви и взаимоотношений с их партнером. Не стоит бояться рассказывать своей половинке о тайных желаниях и мечтах. Некоторые из них партнер Рыб вполне сможет принять и воплотить в реальность. Это позволит Рыбам еще сильнее укрепить их отношения с любимым человеком и сделать их более доверительными.