. Готовимся к праздникам: какие вещи нельзя надевать на корпоратив
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Готовимся к праздникам: какие вещи нельзя надевать на корпоратив

Готовимся к праздникам: какие вещи нельзя надевать на корпоратив

Приближается Новый год, а вместе с ним и любимые всеми корпоративы. О том, что надеть на это мероприятие, начали задумываться уже все женщины. Каждой хочется выглядеть стильно, модно и вызвать у коллег восхищение, а не осуждение. Каждая женщина может проявить в этом свою индивидуальность, но все должны знать, какую одежду точно нельзя надевать на корпоративы.

Повседневная одежда

Как бы ни было трудно с деньгами или вдохновением, никогда не надевайте на корпоратив повседневную одежду, которую вы носите на улице или на работе.


Коллеги сочтут это проявлением неуважения к себе и к традициям компании, а начальство обязательно возьмет такой поступок на заметку. Вряд ли это добавит вам в будущем бонусов.

В крайнем случае допускается разнообразить повседневную одежду каким-то ярким предметом гардероба, например, пиджаком или жакетом.

Голые платья

Даже если смелые «голые» платья являются трендом сезона, это не повод явиться в таком наряде на корпоративную вечеринку.

В рабочем коллективе такое платье наверняка вызовет не восхищение, а осуждение, как бы красиво оно не смотрелось на его обладательнице.


Если уж очень хочется внести в свой образ какой-то смелый штрих, используйте в фасоне платья небольшие «голые» вставки или открытые плечи, но в рамках соблюдения приличий.

Черные монохромные луки

Каким бы модным и стильным не считался черный цвет, в одежде он все-таки несет элементы траура. Поэтому вряд ли черный монохромный лук подходит для праздничной корпоративной вечеринки.


Не стоит рисковать и портить коллегам праздничное настроение, создавая себе такой образ, если, конечно, это не предусмотрено дресс-кодом компании.

В крайнем случае, к черному платью можно добавить разноцветные аксессуары или яркий пиджак, чтобы разбавить монохромный total-black.

Ультра-мини

В компании, где предусмотрен строгий дресс-код, не следует использовать экстравагантную одежду даже на праздничных корпоративах.


К такой одежде, несомненно, относится ультра-мини. Слишком короткое платье не будет одобрено коллегами, а вам в процессе вечера доставит массу неудобств.

Хорошей альтернативой может быть разрез сбоку на длинной юбке, который добавит «перчинки» в ваш образ.

Высокие шпильки

Туфли на экстремальных шпильках вряд ли подойдут для корпоративной вечеринки, поскольку утяжеляют образ и доставляют множество неудобств их обладательнице.


Лучше всего остановить свой выбор на каблуках средней высоты, которые позволят элегантно выглядеть, уверенно двигаться и активно танцевать, а не передвигаться, как цапля.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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