. Halo Infinite получит поддержку трассировки лучей со стартом 3 сезона





Еще до релиза Halo Infinite разработчики из студии 343 Industries обещали игрокам поддержку трассировки лучей. Тогда же было объявлено, что партнером студии в техническом плане является компания AMD.

В рамках прошедшей вчера презентации AMD состоялся полноценный анонс трассировки лучей для Halo Infinite. Заявлено, что со стартом 3 сезона (его начало планируется на 7 марта 2023 года) в игре Halo Infinite появится поддержка трассировки лучей на PC, игроков ждут: «улучшенное освещение, более четкие тени и повышенная производительность на платформах серии RX7000 с ускорением трассировки лучей». Игра будет поддерживать трассировку лучей на арене и в режиме больших командных сражений. Посмотреть небольшой кусок презентации, где демонстрируется трассировка лучей в Halo Infinite, можно ниже.

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На данный момент разработчики из 343 Industries не заявляли о планах реализовать трассировку лучей на приставках Xbox. Напомним, также стало известно, что трассировка лучей появится в Forza Horizon 5.