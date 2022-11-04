. Halo Infinite получит поддержку трассировки лучей со стартом 3 сезона
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Halo Infinite получит поддержку трассировки лучей со стартом 3 сезона

Halo Infinite получит поддержку трассировки лучей со стартом 3 сезона


Еще до релиза Halo Infinite разработчики из студии 343 Industries обещали игрокам поддержку трассировки лучей. Тогда же было объявлено, что партнером студии в техническом плане является компания AMD.

В рамках прошедшей вчера презентации AMD состоялся полноценный анонс трассировки лучей для Halo Infinite. Заявлено, что со стартом 3 сезона (его начало планируется на 7 марта 2023 года) в игре Halo Infinite появится поддержка трассировки лучей на PC, игроков ждут: «улучшенное освещение, более четкие тени и повышенная производительность на платформах серии RX7000 с ускорением трассировки лучей». Игра будет поддерживать трассировку лучей на арене и в режиме больших командных сражений. Посмотреть небольшой кусок презентации, где демонстрируется трассировка лучей в Halo Infinite, можно ниже.


Watch this video on YouTube

На данный момент разработчики из 343 Industries не заявляли о планах реализовать трассировку лучей на приставках Xbox. Напомним, также стало известно, что трассировка лучей появится в Forza Horizon 5.

# Главные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Байден пообещал «освободить» Иран
Байден пообещал «освободить» Иран
Halo Infinite получит поддержку трассировки лучей со стартом 3 сезона
Halo Infinite получит поддержку трассировки лучей со стартом 3 сезона
США направили войска на Украину, чтобы следить за переданным Киеву оружием
США направили войска на Украину, чтобы следить за переданным Киеву
Большой церковный праздник день Казанской иконы Божьей Матери приходится на 4 ноября 2022 года
Большой церковный праздник день Казанской иконы Божьей Матери
Медведев оценил покинувших страну россиян
Медведев оценил покинувших страну россиян
В США рассказали о поставившей перед трудным выбором Байдена ошибке
В США рассказали о поставившей перед трудным выбором Байдена ошибке
В Турции захотели построить еще один трубопровод для «Турецкого потока»
В Турции захотели построить еще один трубопровод для «Турецкого
Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры
Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры
В столице Башкортостана открыли стелу "Уфа – город трудовой доблести"
В столице Башкортостана открыли стелу "Уфа – город трудовой
Триллер со счастливым финалом: в главной роли - еноты
Триллер со счастливым финалом: в главной роли - еноты
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Резкий рост цен на газ в Европе объяснили
Резкий рост цен на газ в Европе объяснили

Топ на сегодня

Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской
Как привлечь внимание пассажиров в самолете
Как привлечь внимание пассажиров в самолете
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа

Еще по теме

343 Industries представили карты второго сезона Halo Infinite
Популярная карта The Pit из Halo 3 появится в Halo Infinite, созданная 343 Industries в Forge
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Геймплей шутера Bright Memory: Infinite на Xbox Series X — 4K 60 FPS и трассировка лучей