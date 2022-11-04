. Идею изменения потолка цен на нефть при необходимости объяснили

Вадим Карасев

Аналитик Юшков объяснил идею изменения потолка цен на нефть созданием круга покупателейСюжетСанкции против России:

Страны G7 и Австралия готовы пересматривать потолок цен на российскую нефть, когда определится круг покупателей. Так идею менять предельную стоимость в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Когда очертится какой-то круг покупателей, которые хоть как-то соглашаются на неформальное участие в этих условиях, они обозначат цену. Пока они пытаются создать видимость клуба участников этого потолка цен. Но пока ни о какой коалиции речи не идет, потому что Австралия, страны G7, США и Евросоюз (ЕС) и так не импортируют российскую нефть. Договариваются те, кто и так не берет российскую нефть, вот в чем проблема для них», — сказал он.

По данным Reuters, страны G7 и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть. Страны также договорились регулярно пересматривать ее «по мере необходимости».

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела. Так Запад хочет сократить сверхдоходы России, чтобы лишить Москву возможности финансировать боевые действия.

Предположительно, потолок цен могут установить в диапазоне в 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя стоимость поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет.