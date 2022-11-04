. Илья Авербух спал с женой в разных номерах

Фигурист Илья Авербух перестал жить с женой. Спортсмен даже не пытается скрывать, что обрел счастье в семейном союзе с актрисой из «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, которая родила ему сына Льва. Но до этого бака он уже был женат на своей партнерше по танцам на льду Ирине Лобачевой. И у них тоже есть общий сын Мартин, который сейчас уже стал почти взрослым парнем. Но совместная жизнь с коллегой у Ильи не заладилось. Он недавно признался, что отношения зашли в такой тупик, что нужно было только разводиться. И потом даже решить для себя, что в загс он больше ни ногой.Замечали это и окружающие. Так сотрудник отеля, в котором когда-то останавливался Авербух с Лобачевой, припомнил, что за два года до официального развода супруги уже жили в разных номерах. «О том, что в семье у них нелады, мы давно догадывались. Ну что можно подумать об отношениях мужа и жены, которые спят в разных номерах, в гости друг к другу не ходят и даже наш ресторан посещают по отдельности?», — откровенничает информатор с «Экспресс газетой» на условиях анонимности. Он добавил, что Илья всегда производил впечатление спокойного уравновешенного человека, а вот Ирина была дамой импульсивной и даже порой резковатой в общении.