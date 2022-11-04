. Известная артистка Злата Божен умерла от непоставленного диагноза

Родные певицы сообщили о трагедии и рассказали о ее последних днях. 26 октября на 42-м году жизни умерла певица Злата Божен. По рассказам близких, в последнее время артистка серьезно болела. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Злата старалась сохранять оптимизм. «Дорогие друзья, завтра, 3 ноября, будет девять дней, как не стало Златы (в крещении Елена). Она умерла ночью 26 октября 2022 года. Помолитесь за нее, пожалуйста! Она очень долго болела, врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Она ушла мученицей. В дальнейшем мы будем оформлять ее мемориальную страницу, поэтому, все желающие, друзья и знакомые, вы можете принять участие и написать слова в память о Елене», — сообщили в окружении Божен. К слову, в свое время Злата Божен общалась со многими представителями российского шоу-бизнеса. Среди ее хороших знакомых был и Прохор Шаляпин. Пользователи Сети выражают соболезнования близким 41-летней исполнительницы и желают им сил пережить горе. «Златка, красотка, знала тебя лет девять. Такая милая, жизнерадостная, добрая. Как же так? Нет слов… шок.. Царствия тебе Небесного. Сил твоей замечательной мамочке и сестренке. Маришка, держитесь!»; «Господи, я не могу поверить. Невыносимо больно. Пусть земля будет тебе пухом, моя дорогая! Я тебя очень любила и люблю! Сил твоим родным»; «Господи Боже, как так-то? Не верится даже… Приношу свои соболезнования семье. Светлая память девочке…» — делится публика.