. Япония продолжит участие в "Сахалине-1" после перевода в российскую юрисдикцию

Вадим Карасев

Японские компании, владеющие долей в 30% в проекте "Сахалин-1" в составе консорциума Sodeco, собираются продолжить участие в нем после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию, сообщает NHK.

О намерении японского правительства, которое также числится акционером Sodeco, сохранить участие в проекте заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Официальный Токио называет проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" крайне важным для своей энергобезопасности. В "Сахалине-2" после аналогичного решения российской стороны о смене юрисдикции уже сохранили свое участие корпорации Mitsui и Mitsubishi.

Правительство Японии выступает главным акционером Sodeco, в который входят частные компании Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex. Порядка 95% нефти в Японию поступает с Ближнего Востока, страна не импортирует топливо, производимое в рамках "Сахалина-1". Однако сам проект считается важным с точки зрения потенциальной возможности диверсификации поставок.

Накануне министр энергетики Николай Шульгинов заявил о том, что осуществленная перерегистрация операторов нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в российскую юрисдикцию позволит обеспечить их бесперебойную работу. Москва из-за недружественных действий иностранных государств сменила операторов СРП-проектов, создав новые российские юрлица.

