. Эксперт: РФ может предложить миру новую модель ценностей и выход из кризиса развития
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Эксперт: РФ может предложить миру новую модель ценностей и выход из кризиса развития

Эксперт: РФ может предложить миру новую модель ценностей и выход из кризиса развития

В России сложились контуры для модели иного устройства мира, основанного на равноценности разных культур и цивилизаций, это позволяет ей претендовать на роль лидера по выходу мира из глубокого кризиса развития, считает проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. 

Об этом эксперт заявил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны", сообщает РИА "Новости".


"Наши суровые климатические условия и наши огромные просторы - они обусловили то, что у нас другой подход в принципе к другим культурам... Не просто мы позволяем и помогаем другим народам и культурам сохранять свою самобытность, а мы в принципе выступаем, как наш ДНК - это равноценность, равноценность разных культур и цивилизаций. И это модель для глобального мироустройства, то есть, на политическом уровне это может быть многовекторность, на уровне идейном, философском - это равноценность культур или "симфония цивилизаций", мы готовы рассматривать другие цивилизации как равноценные, и вот это очень важный момент, и на это есть спрос со стороны других цивилизаций, других государств", - сказал Сутырин.

По его словам, в России формируются и во многом сложились контуры иного ценностного предложения миру, в отличие от того, что предлагает современный Запад и современный Восток.

"То есть, это, прежде всего, наша особенность как людей деятельных, у нас, все-таки, есть понятие личности и личности деятельной, и деятельного патриотизма. Мы не растворяемся в социуме, как иногда возникает в восточных моделях, но и в то же время мы не отказываемся от своей природы, не пытаемся воевать со своим предназначением людей, как это сейчас происходит на Западе. То есть, вот эти разумные традиционные ценности, защита разумных традиционных ценностей, прежде всего, ценностей семейных", - подчеркнул Сутырин.

Он отметил, что это базис современного предложения миру, и это находит отклик у других стран. Все перечисленное, по мнению эксперта, как раз позволяет России претендовать на роль активного участника и, вероятно, даже лидера по выходу мира из кризиса развития.

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По материалам: uposters.ru

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