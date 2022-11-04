. Эрдоган обсудил с генсеком ООН необходимость продления зерновой сделки
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Эрдоган обсудил с генсеком ООН необходимость продления зерновой сделки

Эрдоган обсудил с генсеком ООН необходимость продления зерновой сделкиЭрдоган в разговоре с Гутерришем заявил о необходимости продления зерновой сделкиСюжетМинобороны:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт администрации главы государства.

Отмечается, что Гутерриш выразил благодарность Эрдогану за его усилия по восстановлению работы зернового коридора.

Ранее в Минобороны России заявили, что Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против РФ.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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