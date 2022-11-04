. Юлия Барановская едва не умерла когда разводилась с Андреем Аршавиным

Ведущая Юлия Барановская рассказала о разводе с мужем. Несколько лет Юлия состояла в отношениях с Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей. В 2012 году пара распалась, и Барановская стала строить карьеру на телевидении. А ведь в свое время футболист запрещал избраннице работать и хотел, чтобы она всю себя посвящала близким. «Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Сергеевич как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию. Однако даже те продюсеры, которые приезжали снимать какие-то передачи с Андреем, потом спрашивали: «А почему Юля не на телеке?» Я всегда удивлялась, но они говорили, что я абсолютно телевизионный персонаж. Я видела, что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерных предложений», — вспомнила 42-летняя телезвезда в интервью.Сегодня Юлия Барановская может похвастаться успехами на профессиональном поприще. Что касается Аршавина, то она с ним общается лишь по вопросам детей. «Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях. Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой стала внутри, понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — откровенничала она с «Ug.ru». Напомним, после разрыва с Юлией спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой. У супругов появилась общая дочь Есеня. В 2019 году этот брак распался со скандалом — Алиса обвиняла футболиста в многочисленных изменах.