. Как легко определить, какие игры из Steam есть в Game Pass
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Как легко определить, какие игры из Steam есть в Game Pass

Как легко определить, какие игры из Steam есть в Game Pass


Подписка Game Pass для PC растет хорошими темпами, и к ней присоединяется все больше новичков, которые ранее пользовались Steam. Подписавшись на Game Pass, игрокам приходится в ручном режиме проверять, есть та или иная желаемая игра из Steam в подписке. Плюс не всегда очевидно, выходит новинка Steam в подписке Game Pass или нет.

Для решения перечисленных выше проблем есть различные расширения для браузеров. Они бесплатные, их можно загрузить для используемого вами браузера.

Перечисленные ниже расширения не являются нашей рекомендацией. Как и любые другие расширения для браузеров, данные варианты стоит устанавливать на свой страх и риск.

Расширение alike03’s Subscription Info on Steam. Давно доступно и имеет хорошие отзывы. Установив расширение, можно удобно видеть пометки в Steam, какие игры относятся к Game Pass, плюс к другим подпискам. Что удобно — отображается информация не только внутри игры, но и на страницах разделов.



Расширение Available on Game Pass. Функциональность схожая с вариантом, который рассмотрен выше, но здесь отображаются только игры по Game Pass, без других сервисов подписки. В отличие от варианта выше, данное расширение отображает информацию о наличии игры в Game Pass только на странице самой игры. Но зато указывает, на каких именно консолях Xbox доступна игра — только на Xbox Series X | S или еще и на Xbox One.


Стоит сказать, что есть и другие расширения, но многие из них перестали обновлять информацию об играх, которые добавлены в Game Pass.

Естественно, поскольку это расширения для браузеров, пометки о наличии игр в подписках будут отображаться только в веб-версии Steam.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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