. Какие кухонные гаджеты необходимо добавить в список покупок к Новому 2023 году

Чтобы облегчить работу, каждая хозяйка должна составить список кухонных гаджетов, которые необходимо купить до Нового года. В период праздничных застолий приходится много готовить, и они как раз станут полезными.

Кухонные гаджеты, которые необходимо добавить к списку покупок на Новый год

Мультирезка

На любой праздник женщины стараются сделать много вкусных салатов, но для их приготовления приходится много нарезать овощей. В этом им поможет мультирезка с разными насадками. Сейчас в продаже можно увидеть много разных вариантов, некоторые из них запускаются нажатием всего лишь одной кнопки.





Измельчитель чеснока

Далеко не каждая женщина любит нарезать чеснок на салат. С этим легко справится измельчитель чеснока. Он является отменной заменой чесночному прессу и им легче пользоваться. Кроме того, его можно мыть даже в посудомоечной машинке. Большим плюсом являются разные способы помола. С его помощью можно порезать чеснок как большими кусками, так и маленькими.

Гибкая доска

Такая доска является незаменимой вещью на любой кухне. На ней можно нарезать колбасу, сыр, овощи и фрукты. Кроме того, ее легко скрутить и спрятать в шкаф, да и места не так много занимает. Плюсом является еще и то, что ее можно смело помещать в посудомоечную машинку и не бояться, что она испортится. Гибкую доску можно использовать в качестве подставок под горячие блюда или брать с собой в поход.





Кастрюля для шашлыка

Далеко не у всех есть возможность выйти на улицу и сделать шашлык, но данную задачу легко поможет решить кастрюля для шашлыка. Она состоит из термостойкого материала, поэтому ее можно помещать как в микроволновку, так и в духовку. По ее бокам есть срезы, куда ставят шампуры. Помимо шашлыка, в такой кастрюле можно тушить, варить и запекать любые блюда.

Спрей для лимона

Существует много рецептов, в которых встречается лимонный сок. Часто, чтобы его сделать, приходится резать лимон и выдавливать руками. Все это очень неудобно. На помощь может прийти специальное устройство, которое быстро добудет сок из лимона и других цитрусовых. Спрей вставляется в сам плод.

Жаровня с решеткой





Ни одно мероприятие не обходится без мяса. Жаровня с решеткой поможет приготовить вкусное мясо к столу без капли жира. В ней можно запекать и обжаривать продукты без масла.

Салфетки для полировки стали

Кухонные принадлежности из нержавеющей стали требуют определенного ухода. Специальные салфетки помогут вернуть им первозданный вид и избавить от разводов. Кроме того, такие салфетки легко справятся с жиром и бактериями. Потребуется лишь смочить их водой и протереть прибор. Такой салфеткой можно протирать и кастрюли.

Форма для льда





Часто в алкогольные напитки люди добавляют лед. Чтобы не ставить все время формы в холодильник, можно приобрести специальную формочку, у которой есть крышка и клапан. В ней лед не будет впитывать запахи морозильной камеры.

Рельефная скалка

Любителям готовить печенье пригодится рельефная скалка, у которой есть много разных узоров. Она поможет нанести рисунок на тесто быстро и равномерно, формируя четкие контуры.