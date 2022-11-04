. Канье Уэст на месяц отказался от разговоров и секса

Вадим Карасев

Рэпер Канье Уэст решил провести 30-дневное очищение, отказавшись от алкоголя и секса

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что решил на месяц оказаться от разговоров с людьми, алкоголя и секса. Об этом он сообщил в Twitter.

Рэпер опубликовал запись о том, что решил провести 30-дневное очищение. «Словесное воздержание, никакого алкоголя, никаких фильмов для взрослых, никаких половых актов», — перечислил ограничения Уэст.

Музыкант принял решение после того, как в октябре опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал движение Black Lives Matter аферой. Уэст также показал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи.

Вскоре после скандальных высказываний рэпера стало известно, что немецкий производитель Adidas планирует прекратить сотрудничество с ним. Работу с артистом также прекратили бренды Gap и Balenciaga. Уэст лишился статуса миллиардера.