. Кому увеличат размер пособий в 2023 году
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Кому увеличат размер пособий в 2023 году

Кому увеличат размер пособий в 2023 году

На величину мер социальной поддержки граждан повлияет планируемое повышение минимального размера оплаты труда. Согласно законопроекту, который депутаты Госдумы приняли в первом чтении, МРОТ с 1 января 2023 года планируют повысить с 15 279 до 16 242 рублей.

Это, в свою очередь, увеличит практически все выплаты и пособия. Поэтому на прибавку в своем бюджете могут рассчитывать многие россияне: те, кто будет находиться на больничном, семьи с новорожденными, пенсионеры.

Коснется это и нуждающихся семей с детьми и беременных. Как рассказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, им со следующего года начнут выплачивать универсальное пособие.

Его размер, по словам спикера, также зависит от уровня прожиточного минимума, и в 2023 году составит 50, 75 или сто процентов регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

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По материалам: pnp.ru

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