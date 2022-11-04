. Кормухина высказалась о дерзости Аллы Пугачевой
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Кормухина высказалась о дерзости Аллы Пугачевой

Кормухина высказалась о дерзости Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева сбежала в Израиль, откуда написала унизительный пост. По поводу отъезда Аллы Пугачевой за границу не высказался только ленивый. У Примадонны было много друзей и поклонников, но в общем хоре критики их голоса не очень слышны. А вот Ольга Кормухина решила поддержать Пугачеву. Она заявила, что не станет обсуждать скандальные высказывания Примадонны. Она не хочет наносить ей удар в спину, тем более, когда человек находится далеко. «Те или иные высказывания Пугачевой о России и россиянах по одной простой причине – не хочу тявкать в общем хоре, Я в шоу-бизнесе всегда одна против всех и всегда на стороне тех, кого гонят всей толпой. Да и этот общий хор что-то не сильно выступал, когда АБ была здесь и была в фаворе. Мы проходили разные периоды с ней — были и сложности, были и совершенно прекрасные моменты. Но как бы там ни было, я никогда ей не нанесу удар в спину. И никому не нанесу. Тем более не стану тявкать, когда человека нет тут с нами», – рассказала Ольга Кормухина.
Певица вспомнила, что Алла Борисовна отличается редким качеством, которое есть у единиц в шоу-бизнесе – она всегда берет трубку, когда ей звонят и всегда готова прийти на помощь. «Она всегда снимает трубку. Всегда. И таких людей в нашем эстрадном цеху, кто всегда снимает трубку, всего несколько. Алла Борисовна никогда ни с какими вопросами никого не отправляет к своим помощникам, а все решает сама. Если вдруг, что случается крайне редко, она не смогла подойти к телефону, то обязательно пришлет эсэмэску, по какой причине занята, и перезвонит», — заявила Кормухина в разговоре с  «Собеседником». Она уточнила, что певица даже в эмиграции не забывает заботиться о товарищах по эстрадному цеху, и сейчас ей тоже можно позвонить и она ответит.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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