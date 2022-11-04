. Ксения Бородина в шоке, что Гарик Харламов покидает Камеди Клуб
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Ксения Бородина в шоке, что Гарик Харламов покидает Камеди Клуб

Ксения Бородина в шоке, что Гарик Харламов покидает Камеди Клуб
Артист Гарик Харламов заявил, что покидает комедийный проект. Вчера стало известно, что шоумен покинул Comedy Club. О решении уйти с поста ведущего комик рассказал сам. Дуэт Павла Воли и Гарика Харламова много лет радовал фанатов шоу. Казалось, это будет продолжаться вечно. Возможно, именно поэтому поклонники Comedy Club восприняли новость, как очередной розыгрыш. Точки над «i» расставил сам комик. «Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал 41-летний юморист в блоге. Теперь компанию Павлу Воле в популярной передаче на ТНТ составит Андрей Бебуришвили. Фанаты сомневаются, сможет ли молодой комик заменить титана из мира юмора. Расстройство поклонников разделяет и Ксения Бородина.
В Telegram-канале она выложила скриншот новости об уходе Харламова и написала краткое: «Целая эпоха. Жаль». Подписчики 39-летней ведущей призывают ее не расстраиваться. По их мнению, мужчина найдет себя на другом поприще. «Вечного ничего нет, к тому же он давно перерос этот проект»; «Может, вместо Урганта вести передачу будет?»; «Был Мартиросян. На смену пришел Бульдог… Также сожалели, а оказался неплох. И тут все срастется»; «Без него смотреть не буду», — пишут они.  Хотя некоторые поклонники Бородиной все же рады уходу ведущего и негативно относятся к творчеству комика. «Какая эпоха? Такое безобразие, какое они там творят, в принципе, не должны выпускать в эфир»; «Сколько можно про секс тупо шутить. Скоро внуки будут»; «Не юмор, а бредятина», — делится своими мыслями второй лагерь подписчиков. Гарик Харламов появился на сцене Comedy Club в 2005 году. Он выступал вместе с Тимуром Батрутдиновым. Их миниатюры нашли своего зрителя. Однако не только шутки интересовали мужчину. Комик пробовал себя в разных сферах. Помимо юмористических передач он снимался в кино, озвучивал мультфильмы и иностранные картины, а также принимал участие в различных телешоу.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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