. Ксения Собчак рассказал о тяжкой жизни в Израиле

Ведущая и журналистка Ксения Собчак тайком сбежала из страны. В авторском фильме Ксении герои рассказали, как легализоваться в Еврейском государстве. О пребывании на Святой земле поведала и сама журналистка. Телеведущая выпустила фильм об Израиле, в котором взяла интервью у переехавших в страну россиян. В материале герои дают советы всем, кто собирается получить израильское гражданство, рассказывают о плюсах и минусах жизни за границей. «Одна из особенностей Израиля — это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом, это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает. Потом понимаешь, что по сути все соседи Израиля, как у нас бы сказали, — недружественные страны. И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», — рассказывает Ксения на своем YouTube- канале «Осторожно: Собчак».Отметим, о том, что у Собчак есть паспорт Израиля, стало известно в конце октября. Документ был выдан 20 сентября 2022 года. По нему она и пересекла пешую границу в Литву из Белоруссии. Ксения уехала в Литву после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве у должностного лица корпорации «Ростех». Также по этому делу фигурантом проходит бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. В доме журналистки были проведены тщательные обыски. Правоохранители нагрянули в элитный коттеджный поселок «Горки-8», однако на месте Собчак уже не было. Мать теледивы, сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие у дочери второго паспорта. Подчеркнув, что Конституция РФ не запрещает этого. Она также сообщила, что в скором времени Собчак, возможно, вернется в Россию. Как известно, Ксения в одиночку бежала из России. Ее супруг и сын остались в РФ. А недавно Константина Богомолова видели на светском мероприятии в Москве. Он общался с гостями на премьере фильма Валерия Фокина «Петрополис». Кинорежиссер дал понять, что совсем не унывает по поводу последних событий. Что касается единственного сына Ксении Платона, то у него, как и у матери, есть израильское гражданство. Так как у отца мальчика — Максима Виторгана есть родственники в этой стране.