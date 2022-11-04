. Лера Кудрявцева высказалась о ненависти к русским
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Лера Кудрявцева высказалась о ненависти к русским

Лера Кудрявцева высказалась о ненависти к русским
Ведущая Лера Кудрявцева считает, что от всего этого россияне становятся только сильнее. Телеведущая часто рассуждает по поводу политики и не перестает поддерживать россиян. Ведущая обратилась к соотечественникам с ободряющей речью. 51-летняя звезда не устает доказывать свою точку зрения по поводу событий в мире. «Я так устала за это время истерить, мериться членами в мировом масштабе — это вам «не у кого круче тачка». «Вранье, что мир ненавидит русских, полюбила их еще больше. Я так люблю русских за их душу, характер, менталитет, доброту, гостеприимство, сострадание, надежность! Я люблю Россию! И мы победим! Будет сложно. Но мы победим! Точка», — заявляла она.
Блондинка убеждена, что из-за сегодняшних испытаний народ станет только сильнее. Запад не учел наш менталитет. Чем больше нас ненавидят, тем мощнее мы держим друг друга за руки и тем сильнее наше сплочение. Ведущая гордится теми, кто в трудный момент не бросил родину. Кудрявцева рада, что близкий круг друзей поддерживает ее во мнении. «Хм. И подруги у меня странные. Все из России уезжают, а мои возвращаются. Одна из Испании. Другая из Лондона вот вернулась. Люблю их», — похвасталась она.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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