. Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов

Певица Лолита Милявская призналась, что сгубила свою внешность. Артистка в настоящее время собирается в большое турне по Сибири и Уралу. Перед гастролями звезда вышла на связь с поклонниками, показав свое жутко опухшее лицо. Знаменитость пыталась исправить положение нанесением специального крема, но это не помогло. Вначале Лолита вообще не могла понять, что случилось, а потом глянула на тумбочку и вспомнила. Оказалось, что артистка устроила ночной жор с поеданием коробки сникерсов на ночь, из-за этого, полагает она, ее лицо опухло. «У нас с коллективом всегда режим на гастролях – не выпивать, ложиться спать сразу после концерта, не есть много перед сном, найти бассейн и хоть 50 метров проплыть. И я вчера, понимая, как в детстве, что наступает время запретов, прикончила пакет сникерсов за ночь. Никому не расскажу из членов коллектива, но по комбинезону может быть видно», - поведала певица.