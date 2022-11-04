. Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов

Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов
Певица Лолита Милявская призналась, что сгубила свою внешность. Артистка в настоящее время собирается в большое турне по Сибири и Уралу. Перед гастролями звезда вышла на связь с поклонниками, показав свое жутко опухшее лицо. Знаменитость пыталась исправить положение нанесением специального крема, но это не помогло. Вначале Лолита вообще не могла понять, что случилось, а потом глянула на тумбочку и вспомнила. Оказалось, что артистка устроила ночной жор с поеданием коробки сникерсов на ночь, из-за этого, полагает она, ее лицо опухло. «У нас с коллективом всегда режим на гастролях – не выпивать, ложиться спать сразу после концерта, не есть много перед сном, найти бассейн и хоть 50 метров проплыть. И я вчера, понимая, как в детстве, что наступает время запретов, прикончила пакет сникерсов за ночь. Никому не расскажу из членов коллектива, но по комбинезону может быть видно», - поведала певица.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

Последние новости

В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае атаки на Крым
В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае
Зеленый, снежный или сверкающий черный: 10 лаков для ногтей, которые будут в моде зимой-2022/23
Зеленый, снежный или сверкающий черный: 10 лаков для ногтей, которые
В Grounded уже больше 13 миллионов игроков, полный релиз игры состоялся месяц назад
В Grounded уже больше 13 миллионов игроков, полный релиз игры
Анастасия Решетова сдула свои губы
Анастасия Решетова сдула свои губы
Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов
Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов
Путин: Запад, перекраивая сознание миллионов, умело подносил фитиль к распаду нашей страны
Путин: Запад, перекраивая сознание миллионов, умело подносил фитиль к
Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области
Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области
Успех на работе и в любви: названы 5 знаков зодиака, которые выйдут из коридора затмений с выгодой для себя
Успех на работе и в любви: названы 5 знаков зодиака, которые выйдут
Названы причины ограничения привилегий Меркель
Названы причины ограничения привилегий Меркель
Идею изменения потолка цен на нефть при необходимости объяснили
Идею изменения потолка цен на нефть при необходимости объяснили
Сотрудники Минприроды ЛНР высадили сеянцы сосны в рамках акции "Сохраним лес"
Сотрудники Минприроды ЛНР высадили сеянцы сосны в рамках акции
Тамара Глоба предсказала ссоры, проблемы и катаклизмы в ноябре 2022
Тамара Глоба предсказала ссоры, проблемы и катаклизмы в ноябре 2022

Топ на сегодня

Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской
Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
Журналист Владимир Соловьев рассказал молодежи с чего начинается победа
Журналист Владимир Соловьев рассказал молодежи с чего начинается
Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами покупателей
Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами
Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма
Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма

Еще по теме

Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии
Лолита Милявская подорвала здоровье из-за супруга
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Лолита начала искать себе место на кладбище