. Медведев оценил покинувших страну россиян

Вадим Карасев

Медведев заявил, что Россию покинули «трусливые предатели» и «алчные перебежчики»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не испытывает сожаления по поводу того, что страну после начала спецоперации на Украине покинули некоторые ее граждане. Об этом он написал в пятницу, 4 ноября, в своем Telegram-канале по случаю отмечаемого в стране Дня народного единства.

«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — оценил политик отъезд некоторых россиян.

Он также отметил, что не стоит переживать из-за того, что от России отказались «некоторые испугавшиеся партнеры». «Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели», — заключил Медведев.

Ранее 4 ноября зампред Совбеза также рассказал, что Россия в настоящее время сражается за свою землю и людей, а также свою тысячелетнюю историю.