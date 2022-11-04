Медведев оценил покинувших страну россиян
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не испытывает сожаления по поводу того, что страну после начала спецоперации на Украине покинули некоторые ее граждане. Об этом он написал в пятницу, 4 ноября, в своем Telegram-канале по случаю отмечаемого в стране Дня народного единства.
«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — оценил политик отъезд некоторых россиян.
Он также отметил, что не стоит переживать из-за того, что от России отказались «некоторые испугавшиеся партнеры». «Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели», — заключил Медведев.
Ранее 4 ноября зампред Совбеза также рассказал, что Россия в настоящее время сражается за свою землю и людей, а также свою тысячелетнюю историю.