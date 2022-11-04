Microsoft представила уникальную Xbox Series X в стиле «Чёрной пантеры»
Сегодня, 14:05 Вадим Карасев
Игровое направление Microsoft в последние годы постоянно сотрудничает с другими компаниями и студиями, выпуская коллекционные версии игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. Новую коллаборацию представила команда Xbox, показав приставку Xbox Series X в стиле «Черной пантеры».
Xbox Series X в стиле «Черной пантеры» выпускают в ограниченном количестве экземпляров на розыгрыш (его подробности можно посмотреть здесь), ее нельзя будет купить.
Коллаборацию между Xbox и Marvel сопроводили небольшим трейлером, который можно посмотреть ниже.
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По материалам: newxboxone