. Настя Ивлеева посмеялась над личной жизнью Ольги Бузовой

Ведущая Настя Ивлеева решила найти себе мужчину в новом шоу. В прошлом году Настя Ивлеева снова стала свободна. Время от времени она появляется с бывшим мужем Элджеем, но заявляет, что отношения у них дружеские. И потому она теперь решилась на рискованный эксперимент – даст мужчинам возможность побороться за ее внимание в новом реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница». Настя Ивлеева призналась, что для нее этот проект – попытка построить взрослые, серьезные отношения. Расшифровала она это так: отношения, в которых взаимные страсть и вайб важны так же, как уважение понять и принять партнера. А также отношения, которые строятся на доверии. И в которых люди дополняют и усиливают друг друга.А дальше Настя сделала довольно неожиданное заявление. Когда ее попросили назвать примеры таких идеальных пар, у которых все строится на доверии и прочем, актриса и телеведущая зачем-то постебалась над Бузовой. «Канье Уэст и Ким Кардашьян. Оля Бузова и Дава»,— со смехом заявила «Антенне» Ивлеева. И тут же поправилась: «Если серьезно, мне нравится следить за Венсаном Касселем и Тиной Кунаки. Невероятно красивая и гармоничная пара». Поклонники не поняли, зачем так издеваться на Ольгой Бузовой. Известно, что она давно рассталась с Давой — как и Ким развелась с Уэстом. И расставание Бузова вспоминает без шуток: для нее это был очень болезненный момент, который она переживала очень тяжело.