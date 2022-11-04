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Названы причины ограничения привилегий Меркель

Названы причины ограничения привилегий МеркельПолитолог Камкин связал ограничения привилегий Меркель с экономией электричества в ФРГ

Власти Германии из-за проблем с электроснабжением вынуждены сокращать любые расходы, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины ограничения привилегий бывшего канцлера страны Ангелы Меркель и уменьшения трат на содержание ее офиса.

«Министр экономики Роберт Хабек и другие неоднократно заявляли, что требуется режим жесточайшей экономии, сокращается освещение улиц, подсветка рекламы. Непонятно, насколько это правомочно, но то, что офис Меркель тратит оставшуюся электроэнергию в Германии, со стороны выглядит немножко гротескно. Но в целом это отвечает общему курсу немецкого правительства на тотальную экономию», — сказал он.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что власти Германии призвали экс-канцлера Ангелу Меркель к экономии. Они считают, что ее офис, в котором работают девять сотрудников, использует слишком много ресурсов. Также Берлин отказывается от компенсации ее транспортных расходов, если они не связаны со служебными поездками.

В мае бюджетный комитет бундестага лишил части финансовых привилегий бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его связей с Россией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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