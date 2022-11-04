. NYT: Украинцы спровоцировали конфликт между беженцами в Европе
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NYT: Украинцы спровоцировали конфликт между беженцами в Европе

NYT: Украинцы спровоцировали конфликт между беженцами в Европе

Предвзятость в пользу беженцев с Украины относительно мигрантов из других стран вызывает недовольство в кругу остальных переселенцев в Европе. Об этом сообщает New York Times.

По информации газеты, из-за миллионов украинцев, покинувших родину, "бремя [миграционного] кризиса" не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами. Так, бегущие в Европу граждане Афганистана и Сирии сполна "ощущают на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса".


"Поскольку Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема", — говорится в статье.

В качестве примера предпочтений европейских чиновников NYT приводит историю выходца из Афганистана Башармала Мохаммади. Мужчина ночует под бетонной лестницей недалеко от королевского дворца в Брюсселе, сидя на картонных коробках вместе с семью соотечественниками.

"Никогда бы не подумал, что буду жить вот так на улице в Европе. Наша страна находится в состоянии войны уже 45 лет, и я думал, что смогу добиться здесь лучшей жизни", — признался Мохаммади.

Пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке подчеркнул, что подобная "двухуровневая система", когда предпочтение отдаётся приезжим с Украины, ставит в крайне невыгодное положение беженцев из стран Азии и Африки. Представитель организации назвал происходящее "институциональным расизмом".

Как отмечает New York Times, некоторые влиятельные чиновники ФРГ опасаются, что усугубление экономических проблем и трудности с украинскими беженцами будут только подпитывать антимиграционную напряженность.

"Даже украинцы, которых когда-то приветствовали, теперь вызывают некоторое негодование", — резюмируют авторы статьи.

Ранее в Ирландии выходцы из Латвии и Литвы напали на детей беженцев с Украины, один из подростков получил перелом. Хулиганы, избившие юношу, кричали: "Украинцы, возвращайтесь домой!".

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По материалам: uposters.ru

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