. Объявлена точная дата релиза Blood Bowl III на приставах Xbox

Вадим Карасев





Издательство Nacon сегодня объявило точную дату релиза игры Blood Bowl III на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Проект станет доступен 23 февраля 2023 года на перечисленных выше платформах. До Switch игра тоже должна добраться, но позже — на данный момент точной даты выхода проекта нет.

Blood Bowl III — третья часть популярной спортивной игры с персонажами вселенной Warhammer. В игре Blood Bowl III на старте обещают 12 фракций, при этом среди них будут 4, которые впервые появятся в серии игр Blood Bowl. Каждая из фракций обладает своими уникальными возможностями и характеристиками.

Объявление даты релиза Blood Bowl III разработчики сопроводили новым трейлером, который можно посмотреть ниже.

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