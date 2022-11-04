. Объявлена точная дата релиза Blood Bowl III на приставах Xbox
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Объявлена точная дата релиза Blood Bowl III на приставах Xbox

Объявлена точная дата релиза Blood Bowl III на приставах Xbox


Издательство Nacon сегодня объявило точную дату релиза игры Blood Bowl III на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Проект станет доступен 23 февраля 2023 года на перечисленных выше платформах. До Switch игра тоже должна добраться, но позже — на данный момент точной даты выхода проекта нет.

Blood Bowl III — третья часть популярной спортивной игры с персонажами вселенной Warhammer. В игре Blood Bowl III на старте обещают 12 фракций, при этом среди них будут 4, которые впервые появятся в серии игр Blood Bowl. Каждая из фракций обладает своими уникальными возможностями и характеристиками.

Объявление даты релиза Blood Bowl III разработчики сопроводили новым трейлером, который можно посмотреть ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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