. Олег Тиньков гниет заживо
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Олег Тиньков гниет заживо

Олег Тиньков гниет заживо
Банкир Олег Тиньков вызывает только жалость.   Основатель популярного банка имени себя, Олег Тиньков на днях похвастался, что отказался от российского гражданства. И тут же получил в ответ волну возмущений от бывших теперь уже соотечественников, назвавших его предателем. Но психолог Вероника Степанова не спешит осуждать миллионера. Она считает, что в основе лежит обычный страх за свою безопасность. Больной лейкемией экс-банкир просто боится остаться без помощи заграничных врачей и медикаментов. «Он отказался от российского гражданства, так как боится, что ему запретят лечиться в Германии», — заявила Вероника Степанова в соцсетях. Но посоветовала Олегу даже в своей непростой ситуации вести себя достойно и не пиарить себя любимого. «Зачем заявлять о себе в 101-й раз? Исчезни из этой жизни, тебя никто и не вспомнит! А ведь только в России ты бы смог заработать такие сказочные деньги. Зачем теперь кидаться говнищем?», — недоумевает психолог. Но Тиньков не внемлет голосу разума. Он готов рассказать всему миру обо всем, что происходит в его жизни. И хорошего в ней мало, хотя он и пытается бодриться. Так недавно в Италии предприниматель повредил колено. «Ехал на маунтбайке через трамплин. Прыгнул, но в последний момент испугался и дал по тормозам. Чуть-чуть навернулся. Ободрал колено, теперь оно у меня гниет. Мне надо антибиотики принимать. У меня низкий иммунитет. Я быстро заболеваю, мне нельзя находиться в помещении, где много людей. Хотя сил становится все больше. Но я не такой, каким был в 2019 году. У меня ремиссия», — делится Тиньков. И добавляет, что живет в постоянном страхе, что рак может вернуться.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае атаки на Крым
В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае
Зеленый, снежный или сверкающий черный: 10 лаков для ногтей, которые будут в моде зимой-2022/23
Зеленый, снежный или сверкающий черный: 10 лаков для ногтей, которые
В Grounded уже больше 13 миллионов игроков, полный релиз игры состоялся месяц назад
В Grounded уже больше 13 миллионов игроков, полный релиз игры
Анастасия Решетова сдула свои губы
Анастасия Решетова сдула свои губы
Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов
Лолита Милявская отекла после коробки сникерсов
Путин: Запад, перекраивая сознание миллионов, умело подносил фитиль к распаду нашей страны
Путин: Запад, перекраивая сознание миллионов, умело подносил фитиль к
Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области
Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области
Успех на работе и в любви: названы 5 знаков зодиака, которые выйдут из коридора затмений с выгодой для себя
Успех на работе и в любви: названы 5 знаков зодиака, которые выйдут
Названы причины ограничения привилегий Меркель
Названы причины ограничения привилегий Меркель
Идею изменения потолка цен на нефть при необходимости объяснили
Идею изменения потолка цен на нефть при необходимости объяснили
Сотрудники Минприроды ЛНР высадили сеянцы сосны в рамках акции "Сохраним лес"
Сотрудники Минприроды ЛНР высадили сеянцы сосны в рамках акции
Тамара Глоба предсказала ссоры, проблемы и катаклизмы в ноябре 2022
Тамара Глоба предсказала ссоры, проблемы и катаклизмы в ноябре 2022

Топ на сегодня

Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской
Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
Журналист Владимир Соловьев рассказал молодежи с чего начинается победа
Журналист Владимир Соловьев рассказал молодежи с чего начинается
Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами покупателей
Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами
Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма
Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма

Еще по теме

Олег Тиньков, оправившись от лейкемии, сделал громкое заявление
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Тиньков направил ходатайство о прекращении дела против блогеров Nemagia
Олег Тиньков оскорбил сотрудницу своего банка в соцсетях