. Олег Тиньков гниет заживо

Банкир Олег Тиньков вызывает только жалость. Основатель популярного банка имени себя, Олег Тиньков на днях похвастался, что отказался от российского гражданства. И тут же получил в ответ волну возмущений от бывших теперь уже соотечественников, назвавших его предателем. Но психолог Вероника Степанова не спешит осуждать миллионера. Она считает, что в основе лежит обычный страх за свою безопасность. Больной лейкемией экс-банкир просто боится остаться без помощи заграничных врачей и медикаментов. «Он отказался от российского гражданства, так как боится, что ему запретят лечиться в Германии», — заявила Вероника Степанова в соцсетях. Но посоветовала Олегу даже в своей непростой ситуации вести себя достойно и не пиарить себя любимого. «Зачем заявлять о себе в 101-й раз? Исчезни из этой жизни, тебя никто и не вспомнит! А ведь только в России ты бы смог заработать такие сказочные деньги. Зачем теперь кидаться говнищем?», — недоумевает психолог. Но Тиньков не внемлет голосу разума. Он готов рассказать всему миру обо всем, что происходит в его жизни. И хорошего в ней мало, хотя он и пытается бодриться. Так недавно в Италии предприниматель повредил колено. «Ехал на маунтбайке через трамплин. Прыгнул, но в последний момент испугался и дал по тормозам. Чуть-чуть навернулся. Ободрал колено, теперь оно у меня гниет. Мне надо антибиотики принимать. У меня низкий иммунитет. Я быстро заболеваю, мне нельзя находиться в помещении, где много людей. Хотя сил становится все больше. Но я не такой, каким был в 2019 году. У меня ремиссия», — делится Тиньков. И добавляет, что живет в постоянном страхе, что рак может вернуться.