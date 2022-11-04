. Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
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Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем«Интерфакс»: Boeing 737 подал сигнал бедствия во время перелета из Грозного в Москву

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над акваторией Каспийского моря спустя полчаса после вылета из аэропорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву около получаса назад и подал сигнал тревоги над Каспийским морем», — рассказал собеседник агентства.

Борт запросил разрешение вернуться в аэропорт Грозного, однако затем лайнер снизился и продолжил полет на минимальной высоте. Позднее стало известно, что самолет приземлился в аэропорту Махачкалы.

О причине бедственного сигнала пока ничего не известно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Сочи в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в лобовом стекле.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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