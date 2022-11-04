. Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма
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Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма

Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма
Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян стали вместе посящать светские мероприятия. Павел Прилучный вместе со своей молодой супругой Зепюр Брутян посетили премьеру комедии «Любовники», которая состоялась во вторник в столичном кинотеатре «Октябрь, сообщает Vokrug.tv. На презентации пара совершенно не скрывала нежных чувств по отношению друг к другу и постоянно обнималась, не стесняясь камер журналистов.
В фильме, который является сиквелом вышедшей три года назад картины «Любовницы», Павел сыграл роль героя по имени Саша, который вместе с другими обманутыми мужчинами создает команду по борьбе с коварными любовницами. «Это очень жизненная история про отношения», - рассказал 34-летний Прилучный, выступая на сцене перед показом картины, в которой также сыграли Роман Курцын и Алексей Золотовицкий.
Напоминаем, что Прилучный и его 26-летняя коллега по творческому цеху сочетались браком в мае этого года в одном из московских ЗАГСов, а отметили это событие торжеством с участием гостей уже в августе.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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