. Павел Прилучный взял молодую жену на премьеру своего фильма

Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян стали вместе посящать светские мероприятия. Павел Прилучный вместе со своей молодой супругой Зепюр Брутян посетили премьеру комедии «Любовники», которая состоялась во вторник в столичном кинотеатре «Октябрь, сообщает Vokrug.tv. На презентации пара совершенно не скрывала нежных чувств по отношению друг к другу и постоянно обнималась, не стесняясь камер журналистов.В фильме, который является сиквелом вышедшей три года назад картины «Любовницы», Павел сыграл роль героя по имени Саша, который вместе с другими обманутыми мужчинами создает команду по борьбе с коварными любовницами. «Это очень жизненная история про отношения», - рассказал 34-летний Прилучный, выступая на сцене перед показом картины, в которой также сыграли Роман Курцын и Алексей Золотовицкий.Напоминаем, что Прилучный и его 26-летняя коллега по творческому цеху сочетались браком в мае этого года в одном из московских ЗАГСов, а отметили это событие торжеством с участием гостей уже в августе.