. Показали первые концепт арты Ghostrunner 2 и анонсировали релизное окно

Вадим Карасев





В марте этого года хорошо принятая критиками и игроками экшен-игра Ghostrunner получила крупное дополнение Project_Hel. Параллельно с разработкой дополнения студия One More Level работает над сиквелом, который был анонсирован еще в мае 2021 года — только для новых консолей и PC.

Сегодня разработчики, к 2-летию оригинальной игры, поделились некоторыми деталями сиквела Ghostrunner. Игра Ghostrunner 2 должна стать масштабнее и разнообразнее. Разработчики отмечают, что планируют вывести Ghostrunner «на новый уровень».

Вместе с тем, авторы Ghostrunner 2 пообещали, что весной 2023 года расскажут больше деталей об игре, а также они опубликовали концепт-арты второй части. Релиз Ghostrunner 2 планируется до конца 2023 года.





Первая часть Ghostrunner разошлась тиражом более 1,5 млн копий.