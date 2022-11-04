. Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года

4 ноября Россия отметит День народного единства, установленный в честь изгнания польских войск из Кремля в 1612 году. В эту дату следует вспомнить героический поступок купца Минина и князя Пожарского для России. В сражении с польскими завоевателями также была неоценимой помощь чудотворной Казанской иконы Богоматери.

Поздравления и открытки с Днем народного единства 4 ноября 2022 года

***

В стране, где такие разные

Люди, религии, нации,

Нет ничего прекраснее,

Друг другу в любви признаваться.

Нет ничего чудеснее,

Друг другу всегда улыбаться.

В согласии жить интереснее –

На это и ориентация.

И пусть совпадут наши мнения

В день общего единения.





***

С Днем народного единства

Поздравляем, вас, друзья.

Честно и без подхалимства

Скажем: мы одна семья!

Все народы на просторе

Нашей матушки-страны

Пусть живут, не зная горя,

Бед не зная и войны.

И подружатся все люди,

И помирятся враги,

И любовь навеки будет

От степей и до тайги.





***

В нашей огромной стране проживает больше 140 миллионов человек. Мы все разные, но нас всех объединяет одно — мы люди. Так давайте же ими и оставаться, вкладывая в это слово все самое лучшее и светлое. С Днем народного единства!

***

Россия — наш общий дом, а все ее жители — одна семья. Давайте пожелаем друг другу мира в доме и лада в семье. С Днем народного единства!





***

Помните, как было в известной басне: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет». Давайте жить в согласии и тогда мы сможем свернуть горы! С Днем народного единства!

***

В нашей стране проживают представители разных национальностей, но все мы — один народ, мы россияне! Давайте помнить об этом и гордиться своей Родиной. С Днем народного единства!













Открытки и поздравления в стихах с днем Казанской иконы Божьей матери

В этот светлый праздник принято идти в храмы и молиться перед иконой Богородицы. Можно попросить ее покровительства и помощи в делах, благополучия в семье и о здравии своих близких. Обращения к чудотворному образу и молитвы в этот день обладают особой силой и будут услышаны.

В этот праздник можно поздравить своих близких, отправить им картинки и открытки с пожеланиями.





***

Казанской Божьей Матери икона Не раз спасала русских от беды. С мольбой просили люди: «Богородица! Ты смилуйся над нами, помоги». И к небесам лилась сильней молитва, И Божьей Матери пресветлый лик Явился вдруг над нашею Россией, И все враги разбиты были в миг. Ты заслоняла женщин и младенцев От вражеских мечей и острых стрел И громче над Россией пелись песни, Трусливый становился сразу смел. И вера православная святая День ото дня крепчала на Руси, И повторяли, сердцем замирая, Помилуй, Богородица, спаси!!!!





***

В светлый день иконы Матери Господней, Что народ российский берегла, Кажется, что дышится всем легче и свободней, Будто вновь на свет рождается душа! Пред Казанскою иконой на колени Станем и покаемся в грехах, И возрадуемся всем святым знаменьям, Что восславили Господню Мать в веках! Ты заступницей святой и сильной Нам была, за что благодарим! Ниспошли же милости обильной Нашим близким, милым, дорогим!





***

К тебе идут в тревогах и печалях С молитвами о счастье, и любви, Идут и те, кто боль и гнёт узнали, Взывают с просьбой: “Нас от бед убереги!” Казанская икона Матери Господней Свой лик сияющий открытый и святой Явила миру, чтоб жилось свободней, Чтобы прибежище нашли в ней сердцем и душой! Так пусть же каждого хранит её сиянье, Её чистейшей милости струящийся поток, И пусть минует верующих наказанье, А в сердце прорастёт большой любви росток!





***

Добрый, тихий праздник к нам явился, Потому мы с верой в церковь поспешим, Чтобы взору лик твой светлый нам открылся, Чтобы душу обласкать теплом твоим! В День иконы Божьей Матери Казанской Снова вдохновимся милостью святой, И по всей земле российской, христианской Прокатится весть о чудесах её волной! Мы попросим робко в тишине церковной О прекрасной участи и о счастливых днях, И заступничества светлого у Матери Верховной! Пусть же славится она в годах!









***

Божьей Матери Казанская икона Светом мягким озаряет душу! Покровительница мудрого закона, Та, что исповедь готова слушать, Пред тобою я склонюсь в молчанье, Попрошу защиты благосклонной, Ты услышишь от меня признанье, То, чем сердце моё ныне полно! Будь ко мне добра и справедлива, Отпусти грехи все и проступки, Пусть судьба не будет столь строптива, Но нежна и кротка, как голубка!

Поздравления на день Казанской иконы Божьей матери в прозе





***

Поздравляю от всего сердца с прекрасным праздником — днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю вам добрых вестей, всех благ, крепкого здоровья и чтобы все было хорошо у вас, и у вашей семьи!





***

В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.





***

С днем Казанской иконы Божьей Матери и Днем народного единства! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!





***