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Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года

Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года

4 ноября Россия отметит День народного единства, установленный в честь изгнания польских войск из Кремля в 1612 году. В эту дату следует вспомнить героический поступок купца Минина и князя Пожарского для России. В сражении с польскими завоевателями также была неоценимой помощь чудотворной Казанской иконы Богоматери.

Поздравления и открытки с Днем народного единства 4 ноября 2022 года

***

В стране, где такие разные
Люди, религии, нации,
Нет ничего прекраснее,
Друг другу в любви признаваться.

Нет ничего чудеснее,
Друг другу всегда улыбаться.
В согласии жить интереснее –
На это и ориентация.

И пусть совпадут наши мнения
В день общего единения.


***

С Днем народного единства
Поздравляем, вас, друзья.
Честно и без подхалимства
Скажем: мы одна семья!

Все народы на просторе
Нашей матушки-страны
Пусть живут, не зная горя,
Бед не зная и войны.

И подружатся все люди,
И помирятся враги,
И любовь навеки будет
От степей и до тайги.


***

В нашей огромной стране проживает больше 140 миллионов человек. Мы все разные, но нас всех объединяет одно — мы люди. Так давайте же ими и оставаться, вкладывая в это слово все самое лучшее и светлое. С Днем народного единства!

***

Россия — наш общий дом, а все ее жители — одна семья. Давайте пожелаем друг другу мира в доме и лада в семье. С Днем народного единства!


***

Помните, как было в известной басне: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет». Давайте жить в согласии и тогда мы сможем свернуть горы! С Днем народного единства!

***

В нашей стране проживают представители разных национальностей, но все мы — один народ, мы россияне! Давайте помнить об этом и гордиться своей Родиной. С Днем народного единства!



 


Открытки и поздравления в стихах с днем Казанской иконы Божьей матери 

В этот светлый праздник принято идти в храмы и молиться перед иконой Богородицы. Можно попросить ее покровительства и помощи в делах, благополучия в семье и о здравии своих близких. Обращения к чудотворному образу и молитвы в этот день обладают особой силой и будут услышаны.

В этот праздник можно поздравить своих близких, отправить им картинки и открытки с пожеланиями.


***

Казанской Божьей Матери икона

Не раз спасала русских от беды.

С мольбой просили люди: «Богородица!

Ты смилуйся над нами, помоги».

И к небесам лилась сильней молитва,

И Божьей Матери пресветлый лик

Явился вдруг над нашею Россией,

И все враги разбиты были в миг.

Ты заслоняла женщин и младенцев

От вражеских мечей и острых стрел

И громче над Россией пелись песни,

Трусливый становился сразу смел.

И вера православная святая

День ото дня крепчала на Руси,

И повторяли, сердцем замирая,

Помилуй, Богородица, спаси!!!!


***

В светлый день иконы Матери Господней,

Что народ российский берегла,

Кажется, что дышится всем легче и свободней,

Будто вновь на свет рождается душа!

Пред Казанскою иконой на колени

Станем и покаемся в грехах,

И возрадуемся всем святым знаменьям,

Что восславили Господню Мать в веках!

Ты заступницей святой и сильной

Нам была, за что благодарим!

Ниспошли же милости обильной

Нашим близким, милым, дорогим!


***

К тебе идут в тревогах и печалях

С молитвами о счастье, и любви,

Идут и те, кто боль и гнёт узнали,

Взывают с просьбой: “Нас от бед убереги!”

Казанская икона Матери Господней

Свой лик сияющий открытый и святой

Явила миру, чтоб жилось свободней,

Чтобы прибежище нашли в ней сердцем и душой!

Так пусть же каждого хранит её сиянье,

Её чистейшей милости струящийся поток,

И пусть минует верующих наказанье,

А в сердце прорастёт большой любви росток!


***

Добрый, тихий праздник к нам явился,

Потому мы с верой в церковь поспешим,

Чтобы взору лик твой светлый нам открылся,

Чтобы душу обласкать теплом твоим!

В День иконы Божьей Матери Казанской

Снова вдохновимся милостью святой,

И по всей земле российской, христианской

Прокатится весть о чудесах её волной!

Мы попросим робко в тишине церковной

О прекрасной участи и о счастливых днях,

И заступничества светлого у Матери Верховной!

Пусть же славится она в годах!



***

Божьей Матери Казанская икона

Светом мягким озаряет душу!

Покровительница мудрого закона,

Та, что исповедь готова слушать,

Пред тобою я склонюсь в молчанье,

Попрошу защиты благосклонной,

Ты услышишь от меня признанье,

То, чем сердце моё ныне полно!

Будь ко мне добра и справедлива,

Отпусти грехи все и проступки,

Пусть судьба не будет столь строптива,

Но нежна и кротка, как голубка!

Поздравления на день Казанской иконы Божьей матери в прозе


***

Поздравляю от всего сердца с прекрасным праздником — днем Казанской иконы Божией Матери. Желаю вам добрых вестей, всех благ, крепкого здоровья и чтобы все было хорошо у вас, и у вашей семьи!


***

В День Казанской иконы Божией Матери я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть Казанская икона всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.


***

С днем Казанской иконы Божьей Матери и Днем народного единства! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!


***

Желаю, чтобы Матерь Божья помогала тебе во всех делах, оберегала в пути и давала сил для добрых начинаний. Желаю, чтобы в твоей жизни было столько же справедливости, милосердия и света, сколько любви помещается в сердце нашей Святой защитницы. Пускай счастливым будет день, когда ты просыпаешься с чистыми намерениями и открытой душой. С праздником!

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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