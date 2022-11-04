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Представитель Максим рассказала о ее беременности

Представитель Максим рассказала о ее беременности
По слухам, певица Максим находится в положении. В Сети заподозрили, что певица МакSим в скором времени станет многодетной мамой. Слухи о беременности звезды появились после недавней внезапной отмены её концерта в Нижнем Новгороде. В своем заявлении певица сослалась на проблемы со здоровьем. Накануне МакSим выступила на концерте в выставочном центре «Гостиный двор», который был организован по случаю закрытия Национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Артистка вышла на сцену и, как ни в чем не бывало, отработала выступление. Вскоре после этого в СМИ стали появляться предположения, что гастроли МакSим сорвались из-за неконтролируемых приступов токсикоза.
Близкое окружение звезды, впрочем, уже опровергло слухи об интересном положении певицы. Источник приводит слова помощницы МакSим, назвавшей новости о скором прибавлении в семье «фейком». «Официальный представитель певицы сообщил, что это фейк»,— пишет источник «Стархита».  Напомним, что певица воспитывает двух дочек от разных мужчин. Старшую наследницу Александру она родила от звукорежиссера Алексея Луговцова, а младшую — от бизнесмена Антона Петрова. Говорят, что сейчас МакSим живет с неким влиятельным чиновником, личность которого пока никому не удалось рассекретить.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

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