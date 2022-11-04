. Путин обратил внимание на разницу поведения украинцев в Европе и России
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Путин обратил внимание на разницу поведения украинцев в Европе и России

Путин обратил внимание на разницу поведения украинцев в Европе и России

Украинцы, приехавшие в Европу, отличаются по поведению от тех жителей страны, которые уезжают в Россию. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе общения с волонтерами в День народного единства, передает РИА Новости.

Глава государства считает, что отличия между ними очевидны. «Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — сообщил он.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета» 1 ноября, российский лидер поручил Правительству проработать предложения по безвизовому режиму для граждан тех стран, в которых не ввели визовые санкции против Москвы. Этим вопросом займутся в Правительстве, а также в МИД, МВД и ФСБ.

Ранее в ходе выступления на Международном дискуссионном форуме «Валдай» Путин назвал Россию единственным гарантом суверенитета Украины, а также ее территориальной целостности в силу исторических причин.

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По материалам: pnp.ru

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