. Путин подписал закон о возможности призыва в армию с непогашенной судимостью

В ряды Вооруженных сил стало возможным призывать граждан с непогашенной или неснятой судимостью за ряд тяжких преступлений. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом внесены изменения в пункт 4 статьи 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». В соответствии с ними призыв в армию с подобной судимостью теперь стал невозможен лишь при совершении некоторых преступлений — ранее это было запрещено вовсе.

Закон устанавливает, что эта мера сохраняет свое действие в отношении россиян, которые были осуждены за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, теракты или захват заложников, а также за угон железнодорожного, воздушного или водного транспорта. То же касается граждан с непогашенной судимостью за противоправное обращение с ядерными материалами, госизмену и публичные призывы к экстремизму.

Как сообщала «Парламентская газета», инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму еще в 2018 году. 26 октября текущего года предложение было принято во втором чтении в палате, 27 октября закон был принят. 2 ноября он был одобрен в Совете Федерации.

Между тем Путин сообщил в ходе общения с волонтерами в День народного единства, что, учитывая призыв добровольцев, на данный момент в целях выполнения задач спецоперации в Вооруженные силы РФ были мобилизованы 318 тысяч человек.