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Путин: Запад, перекраивая сознание миллионов, умело подносил фитиль к распаду нашей страны

Путин: Запад, перекраивая сознание миллионов, умело подносил фитиль к распаду нашей страны

Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине, навязывал им псевдоценности, пытаясь таким образом поднести фитиль к распаду России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

Мероприятие прошло сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Центральном выставочном зале "Манеж" по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического общества.


О западных псевдоценностях

Перед началом встречи глава государства осмотрел экспозицию "Украина. На переломах эпох", открытую в "Манеже" в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". В экспозицию вошли уникальные фотографии, видео- и киноматериалы, географические карты и архивные документы за большой исторический период: от основания Древнерусского государства до современных событий.

"К сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны", - отметил президент.

О неизбежности столкновения с неонацистским режимом

Путин обратил внимание, что после распада СССР Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. 

"Собственно, и в России пытались сделать то же самое", - констатировал он.

Глава государства заявил, что Россия бы неизбежно пришла к столкновению с неонацистским украинским режимом, но позже ей пришлось бы это делать с худших позиций.


"Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным. И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций", - считает президент.

Путин указал, что именно Украина, украинский народ "и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России". Он подчеркнул, что в России совершенно другая ситуация.

"В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу, так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", - заявил глава российского государства.

Об искажении истории о ВОВ

Также президент назвал бредом звучащие в Европе утверждения, что Украина освободила европейские страны от нацизма во Вторую мировую войну из-за наличия в Красной армии украинских фронтов.

"Как можно говорить о том, что Украинский фронт освобождал Европу, что это Украина освободила Европу. Какой-то бред. А Карельский фронт, там что, воевали одни карелы? А Ленинградский фронт, там одни ленинградцы воевали? А Воронежский - воронежцы? А Степной - монголо-татары и степняки какие-то?", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что эти недостоверные факты повторяют в Европе респектабельные люди.

"Этот бред повторяют в Европе на первый взгляд такие респектабельные люди и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей", - сказал Путин.

О непрерывности российской истории

Отдельно президент остановился на непрерывности история России и на том, что рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.

"История нашей страны - непрерывный, постоянный поток. Мы должны рассматривать ее в целом со всеми, порой крайне сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, общества, власти, граждан крайне важны полные знания о нашем прошлом - и в далеком прошлом, и в близком, и в давнем. Все здесь имеет значение, особенно сегодня", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что растет запрос на работу высокопрофессиональных историков, ученых, вузовских преподавателей, школьных учителей.

Об истории и современных технологиях

Также президент обратил внимание, что России пока не хватает популяризации среди молодежи фундаментальных исторических знаний с использованием современных информационных технологий.

Это было сказано в контексте беседы, посвященной 20-томнику "История России" за авторством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. Путин назвал издание фундаментальным трудом, который следует взять за основу при изучении отечественной истории и в школах, и в вузах.

"Но чего, мне кажется, нам всем не хватает - это популяризации этих знаний. Вот чего не хватает. Ведь это такая фундаментальная вещь, над которой работали целые коллективы, люди этому всю жизнь посвятили", - добавил президент.

О преподавании истории

Президент особо подчеркнул, что Россия является уникальной цивилизацией и уникальной культурой, поэтому особенно внимательно следует выстраивать преподавание ее истории.

"Россия формировалась как единая крупная мировая держава, <…> как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом ее особенность. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура. Безусловно, мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нам выстраивать преподавание этого предмета", - сказал глава государства, отвечая на просьбу одного из участников обсуждения рассмотреть вопрос об изменении подхода к преподаванию истории.

При этом Путин отметил, что Россия является частью великой европейской культуры, основанной на христианстве. По словам президента, исходя из того, как развивалась страна и как она развивается сегодня, и как определяется ее будущее, - "конечно, нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития".

Размышляя о стандартах преподавания истории, глава государства заметил, что в этом случае важно и интересно все - и события, и даты, однако "сутью, смыслом, предметом истории являются попытка понять законы развития".

"Почему происходило то или иное событие, почему оно привело к таким-то последствиям, и что из этого вытекает. <...> Для того, чтобы определить - что же мы должны делать сегодня для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне", - добавил Путин.

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По материалам: uposters.ru

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