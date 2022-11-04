. Резкий рост цен на газ в Европе объяснили

Вадим Карасев

Экономист Скрябин: цены на газ в Европе выросли почти на 50 процентов за две недели

Финансовый аналитик Дмитрий Скрябин среди причин роста цен на газ в Европе назвал резкое снижение предложения сжиженного природного газа (СПГ). Причины роста стоимости топлива эксперт назвал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Наступление холодов является основным фактором, повлиявшим на рост цен газа в Европе, отметил Скрябин. «В моем понимании фактор наступления холодного периода, даже скорее нормализации средней температуры, поскольку конец октября был необычно теплым в Европе, является одной из основных причин роста цен на газ», — высказался эксперт.

Вторым фактором может стать резкое снижение предложения СПГ, предположил он. «В конце октября у берегов Испании, например, было зафиксировано несколько десятков танкеров, ожидающих разгрузки, что создавало кратковременную угрозу избыточного предложения газа и также давило на цены», — сообщил специалист.

Однако ряд поставщиков принял решение не продавать топливо по низкой цене. Также простой неразгруженных танкеров создал риски для новых поставок и подтолкнул рост ставки фрахта, поделился Скрябин. «Это привело к резкому обратному движению цен на газ вверх — почти на 50 процентов за две недели», — объяснил экономист.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе составила 1414,4 доллара за тысячу кубометров. Сообщалось, что цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели на 17 процентов.